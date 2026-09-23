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Με ένα νέο υποβρύχιο ενισχύει το Ισραήλ τη ναυτική του ισχύ στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας αναμένεται να παραλάβει την Πέμπτη το INS Drakon, σε μια περίοδο αυξημένων εξοπλισμών στην περιοχή.

Η άφιξη του έκτου υποβρυχίου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων πραγματοποιείται εν μέσω του πολέμου με το Ιράν και της κρίσης στο Στενό του Ορμούζ, που έχουν αναδείξει τη θαλάσσια διάσταση σε κρίσιμο πεδίο για την ασφάλεια της χώρας.

🇮🇱Israel’s new giant submarine signals a deadlier deterrent🇮🇱

💪Israel’s INS Drakon is entering service with a larger sail, longer hull, and capabilities that could reshape its undersea strike posture. The submarine’s unusual design has fueled speculation about missile storage,… pic.twitter.com/Eg8fyqeP6C July 17, 2026

Στο Ισραήλ επισημαίνουν ότι η θάλασσα αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα, καθώς μέσω των θαλάσσιων οδών διακινείται το 98% του εξωτερικού εμπορίου της.

Το INS Drakon απέπλευσε την 1η Σεπτεμβρίου από το λιμάνι του Κιέλου στη Γερμανία και διένυσε 3.792 μίλια σε περίπου 25 ημέρες.

Η άφιξή του στο Ισραήλ είχε καθυστερήσει για μήνες, καθώς η Νορβηγία και η Δανία δεν επέτρεψαν τη διέλευσή του από τα χωρικά τους ύδατα, παρά το γεγονός ότι έπλεε υπό γερμανική σημαία, όπως επισημαίνει το ισραηλινό δίκτυο Channel 13.

Περιφερειακή κούρσα εξοπλισμών

Στο δημοσίευμα υπογραμμίζεται ότι το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό παρακολουθεί με ανησυχία τη στρατιωτική ενίσχυση των χωρών της περιοχής, με πρώτη την Τουρκία, η οποία προωθεί το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» με στόχο την επέκταση της θαλάσσιας κυριαρχίας της.

Η Τουρκία διαθέτει σήμερα 14 υποβρύχια και επιδιώκει να αυξήσει τον στόλο της στα 18. Σημαντική υποβρύχια δύναμη διαθέτει και η Αίγυπτος, με οκτώ υποβρύχια, ενώ η Ελλάδα διαθέτει εννέα, σημειώνει το Channel 13.

Σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας, οι αυξανόμενες προκλήσεις καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση της σχετικά μικρής ναυτικής δύναμης του Ισραήλ και την προετοιμασία της για απειλές όπως ο αποκλεισμός θαλάσσιων οδών στο Μπαμπ αλ Μαντέμπ, καθώς και η χρήση drones και πυραύλων στη Μεσόγειο.

Για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών, επιδιώκεται παράλληλα η ενίσχυση της συνεργασίας με συμμάχους, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος.

Την ίδια ώρα, στο Ισραήλ κατασκευάζονται πέντε πυραυλάκατοι τύπου Reshef, μικρά πολεμικά σκάφη που βασίζονται σε ισραηλινή τεχνολογία και αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία αναμένεται να ενταχθούν σε υπηρεσία έως το τέλος του 2028.

Το υποβρύχιο Drakon διαθέτει σύστημα αναερόβιας πρόωσης (AIP), το οποίο του επιτρέπει να παραμένει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με τα παλαιότερα υποβρύχια. Στο μέλλον αναμένεται να ενταχθούν στον στόλο ακόμη τρία υποβρύχια κλάσης Dakar.

Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας χαρακτηρίζεται στο Ισραήλ εθνικό συμφέρον. Ο αποκλεισμός του Μπαμπ αλ Μαντέμπ από τους Χούθι θεωρείται σημαντική απειλή, καθώς μπορεί να πλήξει περαιτέρω το λιμάνι του Εϊλάτ, το οποίο έχει ήδη υποστεί σοβαρές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Επιχειρήσεις σε μεγάλες αποστάσεις

Όπως αποκαλύπτει το δημοσίευμα, τους τελευταίους μήνες, το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό έχει επιχειρήσει σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν είχε προηγουμένως παρουσία, πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων παρατεταμένες επιχειρήσεις κοντά σε εχθρικές ακτές στην Ερυθρά Θάλασσα και στην περιοχή της Υεμένης.

Η Διεύθυνση Πληροφοριών του Πολεμικού Ναυτικού παρείχε επίσης στις ΗΠΑ πληροφορίες για τις εξελίξεις γύρω από το Στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στο Ιράν.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου χαρακτήρισε το Πολεμικό Ναυτικό «στρατηγικό βραχίονα», ο οποίος καλείται να παρέχει δυνατότητες πυρός και πληροφοριών σε μεγάλες αποστάσεις.

skai.gr