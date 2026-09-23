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«Καρδιά μου, απλώς πρέπει να συγκεντρωθούμε στο πρόβλημά σου… Όλοι εμείς. Θα καταλήξουμε άσχημα, ψυχή μου».

Αυτό είναι ένα από τα μηνύματα που φέρεται να έστειλε η Βλόρα Χισένι, πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Κράτους της Αλβανίας (SHISH), στον επιχειρηματία Έργκις Αγκάσι, σε μια υπόθεση που πλέον δεν αφορά μόνο τις επαφές ενός στελέχους των μυστικών υπηρεσιών με έναν επιχειρηματία αλλά και κάτι ακόμα βαθύτερο.

Στο μικροσκόπιο της SPAK βρίσκεται, μεταξύ άλλων, και η φύση της σχέσης των δύο, καθώς οι εισαγγελικές Αρχές φέρεται να εντοπίζουν στα μηνύματα και στη συχνότητα των επικοινωνιών στοιχεία που παραπέμπουν σε προσωπικό δεσμό. Η Χισένι, από την πλευρά της, έχει δώσει διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι ο Αγκάσι ήταν συνεργάτης της SHISH και ότι η επικοινωνία μαζί του γινόταν στο πλαίσιο των υπηρεσιακών της καθηκόντων.

Η ίδια έχει επίσης αρνηθεί ότι είχε φυσικές συναντήσεις μαζί του, όμως η SPAK φέρεται να διαθέτει φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζεται ακριβώς για να διαπιστωθεί τι πραγματικά συνέβαινε μεταξύ τους.

Την ίδια ώρα οι διάλογοι που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι εκείνοι που δίνουν τον πιο προσωπικό τόνο στην υπόθεση.

Σε ένα από τα μηνύματα, η Χισένι φέρεται να γράφει στον Αγκάσι: «Καρδιά μου, απλώς πρέπει να συγκεντρωθούμε στο πρόβλημά σου. Όλοι εμείς. Θα καταλήξουμε άσχημα, ψυχή μου».

Σε άλλη επικοινωνία που είχαν οι δύο τους, λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψη του επιχειρηματία τον Αύγουστο, φέρεται να του γράφει: «Μας έχουν κάνει πολλά, ψυχή μου… θα τα καταφέρουμε… το πρόβλημα είναι ο χρόνος».

Σε ένα ακόμα μήνυμα εμφανίζεται επίσης η φράση: «Όποιος μας το έκανε αυτό, πρέπει να πληρώσει».

Για τη SPAK, οι συγκεκριμένες εκφράσεις, εάν αξιολογηθούν μαζί με το σύνολο των επικοινωνιών και τη χρονική τους ακολουθία, δημιουργούν ερωτήματα για το εάν η σχέση των δύο ήταν πράγματι αποκλειστικά υπηρεσιακή. Το ψηφιακό αποτύπωμα των επαφών είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της δικογραφίας.

Για το διάστημα από 28 Ιουνίου έως 26 Αυγούστου 2026, όταν συνελήφθη ο Αγκάσι, το υλικό από την εφαρμογή Signal περιλαμβάνει 70 εισερχόμενες κλήσεις από τη Χισένι προς τον Αγκάσι, 17 εξερχόμενες από τον Αγκάσι προς τη Χισένι, 28 αναπάντητες κλήσεις και 25 κλήσεις στις οποίες δεν απάντησε ο Αγκάσι.

Συνολικά, στο τηλέφωνο του Αγκάσι φέρεται να έχουν καταγραφεί 508 μορφές επικοινωνίας μεταξύ των δύο, στις οποίες περιλαμβάνονται τηλεφωνικές και βιντεοκλήσεις, ηχογραφημένες συνομιλίες, μηνύματα, καθώς και ανταλλαγή φωτογραφιών και βίντεο.

Όπως αναφέρει πάντως η SPAK, για τον συγκεκριμένο φερόμενο συνεργάτη «δεν είχε ενημερωθεί καμία άλλη αρμόδια δομή, ούτε εντός ούτε εκτός της υπηρεσίας».

Η Χισένι έλεγε ότι ήταν συνεργάτης της SHISH

Η πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στη SPAK πριν λίγες ημέρες και φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε συνεχή επικοινωνία με τον Αγκάσι. Η θέση που εξέφρασε ήταν ότι η SHISH συνεργάζεται με πρόσωπα εκτός της υπηρεσίας και ότι ο Αγκάσι ήταν ένας από αυτούς τους συνεργάτες και έδινε πληροφορίες στην υπηρεσία. Την ίδια ώρα η Χινέσι, αρνήθηκε ότι είχαν συναντηθεί από κοντά και υποστήριξε ότι η επικοινωνία τους ήταν μόνο τηλεφωνική.

Η SPAK, ωστόσο, εξετάζει διαφορετικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων φωτογραφίες, βίντεο και άλλες ψηφιακές επικοινωνίες που βρέθηκαν στο τηλέφωνο του Αγκάσι μετά την σύλληψη του. Σύμφωνα με αλβανικά δημοσιεύματα, οι εισαγγελείς εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να είχαν χρησιμοποιηθεί οχήματα της SHISH για τις μετακινήσεις του επιχειρηματία. Το τελευταίο στοιχείο παραμένει αντικείμενο έρευνας και δεν έχει παρουσιαστεί ως δικαστικά διαπιστωμένο γεγονός.



Τα εννέα απόρρητα φύλλα στο αυτοκίνητο του Αγκάσι

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου στο Equos Resort, οι Αρχές φέρεται να εντόπισαν στο αυτοκίνητο του Αγκάσι εννέα σελίδες Word με διαγράμματα και στοιχεία που αποδίδονται στη SHISH και χαρακτηρίζονται απόρρητα. Το εύρημα εξετάζεται σε συνδυασμό με τις επικοινωνίες του Αγκάσι με τη Χισένι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Shqiptarja.com, ο ίδιος ο Αγκάσι φέρεται να παραδέχθηκε κατά τη ανακριτική διαδικασία ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα του ανήκαν και ότι τα είχε αφήσει στο αυτοκίνητο με σκοπό να τα εντοπίσει η SPAK. Η Χισένι από την μεριά της, όταν ρωτήθηκε για τα συγκεκριμένα φύλα, δήλωσε ότι θα απαντούσε εγγράφως στις Αρχές χωρίς να αναφέρει κάτι άλλο.

Και πληροφορίες για τον Έντι Ράμα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το περιεχόμενο των συνομιλιών που είχε η Χισένι με τον Αγκάσι σε σχέση με την πολιτική και κυβερνητική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα, η Χισένι φέρεται να ενημέρωνε τον Αγκάσι για συναντήσεις εργασίας της με τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα, για επαφές της με τον διευθυντή της Κρατικής Αστυνομίας αλλά και για τις επαφές της με άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Σε μία από τις συνομιλίες φέρεται μάλιστα να ενημερώνει τον Αγκάσι ότι την περίμενε συνάντηση με τον πρωθυπουργό και να του αναφέρει πόσο χρόνο υπολόγιζε ότι θα διαρκούσε. Παράλληλα, σύμφωνα με τα αλβανικά δημοσιεύματα, στις συνομιλίες υπήρχαν αναφορές και σε πιθανούς πολιτικούς διορισμούς. Η SPAK εξετάζει εάν αυτές οι πληροφορίες είχαν κάποια υπηρεσιακή αιτιολογία ή εάν αποτελούσαν πληροφορίες που διαβιβάζονταν στον Αγκάσι για διαφορετικό σκοπό.

Θυμίζουμε ότι το σύνολο των ευρημάτων οδήγησε στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Χισένι, με την επιβολή μέτρων κατ’ οίκον περιορισμού και αναστολής από τα καθήκοντά της. Η Χισένι παραδόθηκε στις αρχές στο συνοριακό πέρασμα της Μορίνα, στα σύνορα Αλβανίας-Κοσόβου, μετά την επιστροφή της από το Μπακού, όπου βρισκόταν για διεθνή συνάντηση επικεφαλής υπηρεσιών πληροφοριών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία προχώρησε στην εφαρμογή του δικαστικού μέτρου μετά την παράδοσή της.

protothema.gr