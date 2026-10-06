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Έντονα παράπονα από πλευράς Ανόρθωσης είχε φέρει η απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής για να τιμωρηθεί η ομάδα της Αμμοχώστου με ένα παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών κι ακόμη ένα με απαγόρευση μετακίνησης οπαδών. Η «Κυρία» άσκησε έφεση και όπως γνωστοποίησε η ΚΟΠ το Εφετείο την έκανε ομόρφωνα δεκτή. Συνεπώς, ακυρώνονται οι ποινές και η Ανόρθωση θα έχει τον κόσμο κανονικά στο πλευρό της. Παραμένει, ωστόσο, σε ισχύ το πρόστιμο.

Αναλυτικά:

«Το Εφετείο της ΚΟΠ συνεδρίασε σήμερα και εξέτασε την έφεση της Ανόρθωσης κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής, ημερομηνίας 23.09.2026

Το Εφετείο έκανε ομόφωνα δεκτή την έφεση της Ανόρθωσης. Ως εκ τούτου, ακυρώνονται οι ποινές διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων σε έναν εκτός έδρας αγώνα. Το πρόστιμο παραμένει σε ισχύ.

Το αναλυτικό κείμενο της απόφασης του Εφετείου θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο».

Goal.com