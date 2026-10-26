Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/10) στην Ιορδανία, στο πλαίσιο των ερευνών για την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία, από την οποία έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον άλλοι 25. Στις συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας.

Οι ύποπτοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που οργανώθηκε για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Ιορδανίας, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ειδικές μονάδες των δυνάμεων ασφαλείας, μετά την επίθεση της Παρασκευής (23/10) στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ, στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Έπειτα από κοινή επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας, εξειδικευμένες ομάδες έρευνας και επέμβασης έθεσαν υπό κράτηση τους τρεις τρομοκράτες που ευθύνονται για αυτή την αποτρόπαιη τρομοκρατική επίθεση», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

شاهد | "المملكة" ترصد المنزل الذي تحصّن به الإرهابيون منفذو الهجوم على كنيسة حمود حيث تم القبض عليهم#الأردن #عملية_الكرك_الإرهابية #هنا_المملكة pic.twitter.com/Xcb4xkxWEF October 26, 2026

Οι ύποπτοι άνοιξαν πυρ κατά των αστυνομικών

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των ιορδανικών αρχών, οι τρεις ύποπτοι εντοπίστηκαν να κρύβονται σε εγκαταλελειμμένο σπίτι.

Όταν οι δυνάμεις ασφαλείας επιχείρησαν να τους συλλάβουν, εκείνοι αρνήθηκαν να παραδοθούν και άνοιξαν πυρ εναντίον των αστυνομικών.

Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών, κατά την οποία τραυματίστηκαν και οι τρεις ύποπτοι, πριν τεθούν υπό κράτηση.

Από την επιχείρηση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί αστυνομικών, ενώ οι αρχές κατέσχεσαν όπλα και πυρομαχικά.

🇯🇴 Shouting Allah Hu Akbar, Muslim terrorists attack a Church funeral in a Christian village in Hamoud of Jordan, killing Seven and wounding ten people, some were critically injured. pic.twitter.com/pUDUKO1Qiz — Oxomiya Jiyori 🇮🇳 (@SouleFacts) October 24, 2026

Η επίθεση κατά τη διάρκεια κηδείας

Το μακελειό σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν ένοπλοι εισέβαλαν στον χώρο του ελληνορθόδοξου ναού, την ώρα που βρίσκονταν εκεί πιστοί για την τέλεση κηδείας.

Οι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον των συγκεντρωμένων, προκαλώντας πανικό και αφήνοντας πίσω τους νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε στους εννέα νεκρούς, καθώς δύο από τους τραυματίες υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους.

Οι ιορδανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τα κίνητρα των δραστών και τυχόν διασυνδέσεις τους με εξτρεμιστικές οργανώσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η ένταξή τους σε κάποια συγκεκριμένη οργάνωση, ενώ καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

protothema.gr