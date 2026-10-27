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Έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 θα μπορούν να υποβληθούν οι δηλώσεις, γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις και να καταβληθεί ο οφειλόμενος συμπληρωματικός φόρος για τις κυπριακές οντότητες που εμπίπτουν στη νομοθεσία για την παγκόσμια ελάχιστη φορολογία μεγάλων ομίλων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας.

Για τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις, ακόμη και αν η προβλεπόμενη προθεσμία λήγει νωρίτερα, δεν θα επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα, τόκοι ή επιβαρύνσεις, εφόσον η υποβολή ή η πληρωμή πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση αφορά κυπριακές συνιστώσες οντότητες και κοινοπραξίες, για το πρώτο οικονομικό έτος που αρχίζει μεταξύ 31 Δεκεμβρίου 2023 και 30 Δεκεμβρίου 2024.

Ποιες υποχρεώσεις καλύπτονται

Το Τμήμα Φορολογίας, συμπληρώνοντας την ανακοίνωσή του της 15ης Ιουνίου 2026, καθορίζει την 30ή Νοεμβρίου ως τελευταία ημερομηνία για:

Υποβολή δηλώσεων με τα έντυπα T.D.336 και T.D.335 του 2026 .

. Υποβολή γνωστοποιήσεων με τα έντυπα T.D.332 και T.D.334 του 2026.

Υποβολή κοινοποιήσεων με τα έντυπα T.D.331 και T.D.333 του 2026.

Καταβολή του οφειλόμενου συμπληρωματικού φόρου.

Οι υποχρεώσεις απορρέουν από τον περί Εξασφάλισης Παγκόσμιου Ελάχιστου Επιπέδου Φορολογίας των Ομίλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων και των Εγχώριων Ομίλων Μεγάλης Κλίμακας στην Ένωση Νόμο, 151(I)/2024.

Η μη επιβολή προστίμων, τόκων και επιβαρύνσεων αφορά τις πιο πάνω υποβολές και πληρωμές που έπρεπε να πραγματοποιηθούν πριν από τις 30 Νοεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία.