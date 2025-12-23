Πόσα άτομα στην Κύπρο ανήκουν στη μεσαία εισοδηματική τάξη, πόσα στην ανώτερη και ποιο μέρος του πληθυσμού συγκαταλέγεται στην κατώτερη μεσαία και στην κατώτερη ή βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, είναι τα ερωτήματα που έρχεται να απαντήσει η Στατιστική Υπηρεσία μέσα από την έκθεση «Πληθυσμός κατά εισοδηματική τάξη», με έτος αναφοράς το 2024, που δημοσίευσε χθες.

Το 2024, το 64,6% του πληθυσμού βρισκόταν στη μεσαία εισοδηματική τάξη από 63% το 2011, αλλά με το εύρος των εισοδημάτων αυτής της τάξης να ξεκινά από χαμηλό επίπεδο (15,501 ευρώ). Το 27,8% του πληθυσμού ήταν στην κατώτερη εισοδηματική τάξη -παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το 2011 που ήταν στο 27,7% – εκ των οποίων το 14,6% ήταν σε κίνδυνο φτώχιας. Το 7,6% του πληθυσμού βρισκόταν στην ανώτερη εισοδηματική τάξη αλλά σημειώθηκε μια μικρή μείωση σε σχέση με το 2011 που ήταν 9,1%.

Ειδικότερα:

◗ Το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εθνικό εισόδημα ανήλθε στα €20.666 το 2024 και το ανώτατο όριο της κατώτερης εισοδηματικής τάξης διαμορφώθηκε στα €15.500, ενώ το όριο κινδύνου φτώχιας στα €12.400.

◗ Η μεσαία εισοδηματική τάξη κάλυπτε εισοδήματα από €15.501 έως €41.332 και η ανώτερη εισοδηματική τάξη εισοδήματα άνω των €41.333. Το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα ήταν €12.271 για την κατώτερη τάξη, €23.517 για τη μεσαία και €51.316 για την ανώτερη.

Η Στατιστική Υπηρεσία διευκρινίζει ότι με βάση τη μεθοδολογία που εισηγείται ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η μεσαία εισοδηματική τάξη ορίζεται ως το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε νοικοκυριά με το εισόδημα του να κυμαίνεται μεταξύ του 75% και του 200% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος. Ο πληθυσμός που ζει σε νοικοκυριά όπου το εισόδημα τους βρίσκεται πάνω από το 200% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος ανήκει στην ανώτερη εισοδηματική τάξη και ο πληθυσμός με εισόδημα κάτω από το 75% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος ανήκει στην κατώτερη εισοδηματική τάξη.

Να δούμε τα ευρήματα της Στατιστικής Υπηρεσίας πιο αναλυτικά:

◗ Οι αριθμοί δείχνουν ότι 73.055 άτομα, το 7,6% του πληθυσμού, ανήκουν στην ανώτερη εισοδηματική τάξη, με το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα να είναι €51.136. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ανώτερη τάξη συρρικνώθηκε, καθώς το 2011 το ποσοστό ήταν 9,1%.

◗ Στην ανώτερη μεσαία εισοδηματική τάξη βρίσκονται 112.694 άτομα και αποτελούν το 11,7% του πληθυσμού και το διαθέσιμο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα είναι €34. 961. Ουσιαστικά, στην ανώτερη και ανώτερη μεσαία εισοδηματική κατηγορία βρίσκονται 185.749 άτομα.

◗ Σύμφωνα με την έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας, στη μέση μεσαία εισοδηματική τάξη βρίσκεται το 30,3% του πληθυσμού, δηλαδή 294.624 άτομα και το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα είναι €24.975.

◗ Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο που συμπληρώνει τον χάρτη των εισοδηματικών τάξεων στην Κύπρο, είναι ότι 22,2% του πληθυσμού αποτελούν την κατώτερη μεσαία εισοδηματική τάξη. Σ’ αυτή την κατηγορία βρίσκονται 211.768 άτομα με διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εθνικό εισόδημα €17.800 Στην κατώτερη εισοδηματική τάξη βρίσκονται 267.557 και αποτελούν το 27,8% του πληθυσμού με διάμεσο εισόδημα €12.271.

Ποιοι πληρώνουν

και ποιοι όχι τις δόσεις;

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για το πώς συμπεριφέρεται ο πληθυσμός ανάλογα με την εισοδηματική του τάξη στην αποπληρωμή των δόσεων του δανείου κύριας κατοικίας ή του ενοικίου.

Διαχρονικά, το υψηλότερο ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά τα οποία καθυστέρησαν στην αποπληρωμή των δόσεων του δανείου της κύριας κατοικίας ή του ενοικίου βρίσκεται ανάμεσα στην κατώτερη εισοδηματική τάξη.

Το 2024 το 27,0% της κατώτερης τάξης καθυστέρησε στις αποπληρωμές αυτές, αλλά το ποσοστό είναι χαμηλότερο από το 2011 που ήταν 34,6%. Το 9,9% του πληθυσμού από την μεσαία εισοδηματική τάξη καθυστέρησε τις πληρωμές του αλλά υπάρχει σαφής βελτίωση από το 2011 που το ποσοστό ήταν 21,4%.

Το 3% του πληθυσμού από την ανώτερη εισοδηματική τάξη καθυστέρησε στην αποπληρωμή της δόσης ή του ενοικίου και υπάρχει καλύτερη εικόνα από το 2011 που το ποσοστό ήταν 9,9%.