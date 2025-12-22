Το 27,8% του πληθυσμού της Κύπρου κατατάσσεται στην κατώτερη εισοδηματική τάξη, ενώ μόλις 7,6% ανήκει στην ανώτερη εισοδηματική τάξη, σύμφωνα με την έκδοση «Πληθυσμός κατά Εισοδηματική Τάξη» για το 2024 που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Την ίδια ώρα, το 14,6% του πληθυσμού –που αντιστοιχεί σε 139.930 άτομα– ζει σε κίνδυνο φτώχειας, καθώς το ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημά του είναι ίσο ή μικρότερο από €12.400, ποσό που αποτελεί το χρηματικό όριο κινδύνου φτώχειας.

Πώς ορίζονται οι εισοδηματικές τάξεις

Με βάση τη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ, η μεσαία εισοδηματική τάξη περιλαμβάνει νοικοκυριά με εισόδημα από 75% έως 200% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος. Πάνω από το 200% κατατάσσεται η ανώτερη τάξη, ενώ κάτω από το 75% η κατώτερη.

Για το 2024, το εθνικό διάμεσο εισόδημα υπολογίζεται στα €20.666.

Η κατώτερη τάξη (27,8%) έχει ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα έως €15.500 .

έχει ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα έως . Η μεσαία τάξη (64,6%) έχει διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα €23.517 .

έχει διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα . Η ανώτερη τάξη (7,6%) εμφανίζει διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα €51.316.

Ανάλυση της μεσαίας τάξης

Η μεσαία εισοδηματική τάξη χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες:

Κατώτερη μεσαία τάξη : 22,2% με εισόδημα €15.501–€20.666

: 22,2% με εισόδημα Μέση μεσαία τάξη : 30,7% με εισόδημα €20.667–€30.999

: 30,7% με εισόδημα Ανώτερη μεσαία τάξη: 11,7% με εισόδημα €31.000–€41.332

Η Στατιστική Υπηρεσία επισημαίνει ότι διαχρονικά πάνω από το 60% του πληθυσμού ανήκει στη μεσαία εισοδηματική τάξη, με εξαίρεση τα χρόνια που ακολούθησαν την οικονομική κρίση.

Εργασιακή κατάσταση και νοικοκυριά

Στην κατώτερη τάξη, το 36,6% είναι εργαζόμενοι και το 35,9% συνταξιούχοι. Στη μεσαία τάξη, το 68,6% είναι εργαζόμενοι και το 14% συνταξιούχοι, ενώ στην ανώτερη τάξη το 71,7% είναι εργαζόμενοι.

Ως προς τη σύνθεση νοικοκυριών:

Νοικοκυριά χωρίς παιδιά : 56% στην κατώτερη, 45,9% στη μεσαία, 57,4% στην ανώτερη τάξη

: 56% στην κατώτερη, 45,9% στη μεσαία, 57,4% στην ανώτερη τάξη Νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα παιδιά: 13,7% στην κατώτερη, 9,4% στη μεσαία και μόλις 2,5% στην ανώτερη

Καθυστερήσεις σε δάνεια και ενοίκια

Το υψηλότερο ποσοστό καθυστερήσεων στην αποπληρωμή δόσεων στεγαστικών δανείων ή ενοικίων εντοπίζεται στην κατώτερη εισοδηματική τάξη. Το 2024: