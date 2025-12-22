Το 27,8% του πληθυσμού της Κύπρου κατατάσσεται στην κατώτερη εισοδηματική τάξη, ενώ μόλις 7,6% ανήκει στην ανώτερη εισοδηματική τάξη, σύμφωνα με την έκδοση «Πληθυσμός κατά Εισοδηματική Τάξη» για το 2024 που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία.
Την ίδια ώρα, το 14,6% του πληθυσμού –που αντιστοιχεί σε 139.930 άτομα– ζει σε κίνδυνο φτώχειας, καθώς το ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημά του είναι ίσο ή μικρότερο από €12.400, ποσό που αποτελεί το χρηματικό όριο κινδύνου φτώχειας.
Πώς ορίζονται οι εισοδηματικές τάξεις
Με βάση τη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ, η μεσαία εισοδηματική τάξη περιλαμβάνει νοικοκυριά με εισόδημα από 75% έως 200% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος. Πάνω από το 200% κατατάσσεται η ανώτερη τάξη, ενώ κάτω από το 75% η κατώτερη.
Για το 2024, το εθνικό διάμεσο εισόδημα υπολογίζεται στα €20.666.
- Η κατώτερη τάξη (27,8%) έχει ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα έως €15.500.
- Η μεσαία τάξη (64,6%) έχει διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα €23.517.
- Η ανώτερη τάξη (7,6%) εμφανίζει διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα €51.316.
Ανάλυση της μεσαίας τάξης
Η μεσαία εισοδηματική τάξη χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες:
- Κατώτερη μεσαία τάξη: 22,2% με εισόδημα €15.501–€20.666
- Μέση μεσαία τάξη: 30,7% με εισόδημα €20.667–€30.999
- Ανώτερη μεσαία τάξη: 11,7% με εισόδημα €31.000–€41.332
Η Στατιστική Υπηρεσία επισημαίνει ότι διαχρονικά πάνω από το 60% του πληθυσμού ανήκει στη μεσαία εισοδηματική τάξη, με εξαίρεση τα χρόνια που ακολούθησαν την οικονομική κρίση.
Εργασιακή κατάσταση και νοικοκυριά
Στην κατώτερη τάξη, το 36,6% είναι εργαζόμενοι και το 35,9% συνταξιούχοι. Στη μεσαία τάξη, το 68,6% είναι εργαζόμενοι και το 14% συνταξιούχοι, ενώ στην ανώτερη τάξη το 71,7% είναι εργαζόμενοι.
Ως προς τη σύνθεση νοικοκυριών:
- Νοικοκυριά χωρίς παιδιά: 56% στην κατώτερη, 45,9% στη μεσαία, 57,4% στην ανώτερη τάξη
- Νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα παιδιά: 13,7% στην κατώτερη, 9,4% στη μεσαία και μόλις 2,5% στην ανώτερη
Καθυστερήσεις σε δάνεια και ενοίκια
Το υψηλότερο ποσοστό καθυστερήσεων στην αποπληρωμή δόσεων στεγαστικών δανείων ή ενοικίων εντοπίζεται στην κατώτερη εισοδηματική τάξη. Το 2024:
- 27% της κατώτερης τάξης καθυστέρησε πληρωμές,
- 9,9% της μεσαίας,
- και μόλις 3% της ανώτερης τάξης.