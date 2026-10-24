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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθενται οι αστυνομικές δυνάμεις στη Γαλλία, ενόψει των προγραμματισμένων διαδηλώσεων του Σαββάτου (24/10), με περίπου 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες να αναπτύσσονται σε ολόκληρη τη χώρα. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται υπό το βάρος προειδοποιήσεων της κυβέρνησης για διαδικτυακά καλέσματα σε βίαια επεισόδια και λεηλασίες.

Μετά τις πρόσφατες ταραχές, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν βρέθηκε χθες στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Για πρώτη φορά από την έναρξη των κινητοποιήσεων, δέχτηκε ενώσεις μαθητών λυκείου που ζητούν τη συνέχιση των διαδηλώσεων. Αναμένεται να συναντηθεί και με εκπροσώπους των δυνάμεων ασφαλείας.

Έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, όπου η ακροδεξιά εμφανίζεται ως φαβορί, ο πρόεδρος Μακρόν προήδρευσε το πρωί της Παρασκευής σε συμβούλιο άμυνας, μετά από μια εβδομάδα εντάσεων με διαδοχικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας και διαδηλώσεων.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί μεταβαίνει στη Λιμόζ, όπου το δημαρχείο πυρπολήθηκε στις ταραχές της 17ης Οκτωβρίου.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές αναφέρθηκε στα «πολλά καλέσματα, σε ιστοτόπους Κοινωνικής Δικτύωσης, για διάπραξη καταστροφών» και «λεηλασιών» στη «δεύτερη πράξη» των μαθητικών και κοινωνικών κινητοποιήσεων. Όπως ανακοίνωσε, θα κινητοποιηθούν 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες, αυξημένοι από τους 60.000 που ήταν παρόντες στις 17 Οκτωβρίου, όταν οι διαδηλωτές ανήλθαν σε 550.000 έως 800.000, σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Χθες το απόγευμα, περίπου 20 εκπρόσωποι μαθητών λυκείου συναντήθηκαν για τρεις ώρες με τον Μακρόν, ο οποίος ήθελε «να ακούσει τα αιτήματα και τις ανησυχίες τους».

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Ναταναέλ Κομπαρί, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της μαθητικής ένωσης Renouveau, ζητώντας «να συνεχιστεί η κινητοποίηση» για να διατηρηθεί η «σύγκρουση» με την κυβέρνηση, έπειτα από έναν μήνα διεκδικήσεων για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των σχολείων και την κατάργηση της πλατφόρμας επαγγελματικού προσανατολισμού Parcoursup.

Ωστόσο, φεύγοντας από το προεδρικό μέγαρο, εξέφρασε ικανοποίηση επειδή ο Μακρόν «τους ακούει» και υποσχέθηκε την «πλήρη αναμόρφωση» του Parcoursup.

Πρόσθεσε επίσης ότι: «Περιμένουμε τη συνάντησή μας (σ.σ. τη Δευτέρα) με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί».

Επιπλέον, ο Λουί Λετουμπλόν της οργάνωσης Les Lycéens, τόνισε: «Παραμένουμε πολύ επιφυλακτικοί, δεδομένου ότι ο Εμανουέλ Μακρόν έχει ασκήσει μια πολιτική καταστροφής των δημόσιων υπηρεσιών εκπαίδευσης».

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνεχίζει να δίνει έμφαση στη σταθερότητα και την αυστηρότητα, προγραμματίζοντας επίσκεψη στις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Ο Μακρόν είχε ανακοινώσει ότι το Σάββατο θα επιτραπούν μόνο οι διαδηλώσεις που οργανώνονται από συνδικάτα. Στο Παρίσι, επιτράπηκε μία μόνο πορεία, με τον δήμο να καλεί τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ο αρχηγός της αστυνομίας ζήτησε από τους εμπόρους να προσφύγουν, αν μπορούν, σε ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης.

Η διασυνδικαλιστική επιτροπή που οργανώνει τη διαδήλωση στο Παρίσι κατήγγειλε χθες μια «απαράδεκτη» αλλαγή διαδρομής που επέβαλε η αστυνομία.

Στη Λυών, το κέντρο της πόλης θα απαγορευτεί στους διαδηλωτές, ενώ στη Μασσαλία τελικά επιτράπηκε διαδήλωση, παρά την αρχική απαγόρευση της νομαρχίας.

Ένα ακόμη σημείο έντασης αποτελεί το συνέδριο του Εθνικού Συναγερμού (RN, ακροδεξιά) που θα πραγματοποιηθεί αυτό το διήμερο στην Ορλεάνη. Στην πόλη αναμένονται 20.000 έως 30.000 ακτιβιστές κατά του RN, με τη διαδρομή της διαδήλωσής τους να τροποποιείται. Περίπου 3.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας θα αναπτυχθούν στην Ορλεάνη.

Λόγω των κινητοποιήσεων, αναβάλλονται και πολλοί αγώνες του γαλλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου που ήταν προγραμματισμένοι για το Σαββατοκύριακο.

Πολλά μουσεία και πολιτιστικοί χώροι, όπως η Όπερα του Παρισιού και οι Βερσαλλίες, θα παραμείνουν κλειστά σήμερα για προληπτικούς λόγους. Κλειστά είναι επίσης τα Ιδρύματα Καρτιέ και Λουί Βιτόν, το Χρηματιστήριο και η Εθνική Βιβλιοθήκη.

Όπως είχε προαναγγείλει το υπουργείο Πολιτισμού, κλειστά θα παραμείνουν πολλά μουσεία, μεταξύ των οποίων και το Λούβρο. Η έκθεση σύγχρονης τέχνης Art Basel στο Γκραν Παλαί ολοκληρώθηκε δύο ημέρες νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία.

tanea.gr / Reuters