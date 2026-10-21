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Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι γαλλικές αρχές ενόψει νέων διαδηλώσεων και υπό τον φόβο επανάληψης βίαιων επεισοδίων, ενώ στην Αλβανία συνεχίστηκαν χθες για όγδοη ημέρα οι κινητοποιήσεις φοιτητών, με τις συγκρούσεις στα Τίρανα να κλιμακώνονται.

Στη Γαλλία, η κυβέρνηση ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας, με στοχευμένες νυχτερινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις, ενώ χιλιάδες αστυνομικοί και στρατιωτικές δυνάμεις αναμένεται να αναπτυχθούν για την αποτροπή νέων ταραχών και λεηλασιών.

Στην Πλατεία Δημοκρατίας του Παρισιού, ένα από τα επίκεντρα των επεισοδίων, τα μέτρα ασφαλείας παραμένουν αυστηρά. Αντίστοιχες απαγορεύσεις κυκλοφορίας έχουν αποφασιστεί για συγκεκριμένες περιοχές στο Παρίσι, το Μπορντό, τη Νίκαια, τη Λυών, τη Μασσαλία και τη Λιλ.

Χθες, ομάδα ακροδεξιών αψήφησε τις εντολές των αρχών και εμφανίστηκε στο κέντρο της Λυών, φωνάζοντας εθνικιστικά συνθήματα. Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του δημάρχου της πόλης, ο οποίος ζήτησε να υπάρξουν κυρώσεις.

Οργή από τους καταστηματάρχες

Την ίδια ώρα, οι καταστηματάρχες προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να επαναλειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους. Πολλοί εκφράζουν την οργή τους για την καταστροφή των περιουσιών τους, υποστηρίζοντας ότι οι κόποι μιας ζωής χάθηκαν εξαιτίας των λεηλασιών και καταγγέλλοντας καθυστερήσεις στην αντίδραση των αρχών.

Βαρύ πλήγμα υπέστη και το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά, την ώρα που οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονταν. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, συνελήφθη ύποπτος για την υπόθεση, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με τον χώρο της άκρας Αριστεράς.

Τα έργα τέχνης που βρίσκονται στο κτίριο μεταφέρονται σε μουσείο, προκειμένου να προστατευθούν από την υγρασία, καθώς σε αρκετά σημεία εξακολουθεί να υπάρχει νερό από την επιχείρηση κατάσβεσης. Οι πυροσβέστες παραμένουν στην περιοχή, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του κτιρίου.

Ζημιές υπέστη και το άγαλμα της Μαριάν, συμβόλου της Γαλλικής Δημοκρατίας, στη Μασσαλία. Μετά τον βανδαλισμό του αγάλματος κατά την εισβολή διαδηλωτών το περασμένο Σάββατο, 91 δήμαρχοι της ευρύτερης περιοχής προσφέρουν νέα προτομή, η οποία θα τοποθετηθεί στη θέση της προηγούμενης. Η βάση του ιστορικού αγάλματος υπέστη ζημιές, ενώ ένα κίτρινο γιλέκο είχε τοποθετηθεί πάνω στη γυναικεία μορφή.

Στην πλατεία Μπελκούρ της Λυών, το άγαλμα του Λουδοβίκου ΙΔ΄ έχει επίσης καλυφθεί με γκράφιτι. Σε ολόκληρη τη Γαλλία, περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι έχουν τεθεί υπό αστυνομική κράτηση για τα επεισόδια.

Η αστυνομία παραδέχεται ότι αιφνιδιάστηκε από την ένταση της βίας

Εκπρόσωπος της γαλλικής αστυνομίας δήλωσε στο ΕΡΤnews και την Έλλη Κασόλη ότι οι δυνάμεις ασφαλείας αιφνιδιάστηκαν από την έκταση και την ένταση των επεισοδίων.

«Μας αιφνιδίασε η ένταση της βίας από αυτά τα άτομα, από αυτές τις ομάδες εξτρεμιστών που είχαν συγκεντρωθεί», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η εγκληματικότητα συγκεντρώθηκε σε συγκεκριμένα σημεία και ότι η βία που ασκήθηκε ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη.

Όπως πρόσθεσε, η πλήρης ανάκτηση του ελέγχου αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη αποστολή για τις αρχές.

Μαζική αστυνομική παρουσία και ανάπτυξη του στρατού

Ενόψει των νέων διαδηλώσεων, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, ανακοίνωσε στην Εθνοσυνέλευση ότι θα αναπτυχθούν μαζικές αστυνομικές δυνάμεις. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η αστυνομική διάταξη κατά τις κινητοποιήσεις της 17ης Οκτωβρίου ήταν υπερβολικά στατική και δεν διέθετε την απαιτούμενη ευελιξία για την αντιμετώπιση των επεισοδίων.

«Ο υπουργός Εσωτερικών έχει ήδη δώσει οδηγίες στις νομαρχίες. Οι αστυνομικές δυνάμεις το ερχόμενο Σάββατο θα είναι μαζικές», δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός.

Ο Λεκορνί κατήγγειλε, επίσης, ότι σε ορισμένες περιοχές σχεδιάζεται εξέγερση από ομάδες της άκρας Αριστεράς, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει σε ομάδες ταραχοποιών να κινηθούν προς το Μέγαρο των Ηλυσίων ή το Ματινιόν, την πρωθυπουργική κατοικία.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε ότι θα αναπτυχθούν στρατιωτικές δυνάμεις στο πλαίσιο της επιχείρησης Sentinelle, με στόχο την υποστήριξη των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας.

Όπως εξήγησε, η παρουσία του στρατού θα επιτρέψει να αποδεσμευτούν αστυνομικοί και χωροφύλακες, ώστε να επικεντρωθούν στην αποστολή τους για τη διατήρηση της τάξης. Στόχος της κυβέρνησης είναι η αποκατάσταση της ομαλότητας μετά το κύμα βίαιων επεισοδίων.

Αλβανία: Για όγδοη ημέρα στους δρόμους οι διαδηλωτές κατά του Ράμα

Συνεχίστηκαν για όγδοη ημέρα οι κινητοποιήσεις στην Αλβανία, με τις συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών να είναι ιδιαίτερα έντονες στα Τίρανα. Χθες Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, στο πλευρό των φοιτητών προστέθηκαν για πρώτη φορά και μέλη της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας της αλβανικής πρωτεύουσας.

Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, τις ελλείψεις στις πανεπιστημιακές υποδομές και τα προβλήματα στέγασης. Παράλληλα, εκφράζουν την ανησυχία τους για το μέλλον τους, καταγγέλλοντας τη διαφθορά και δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις.

Από το πρωί σημειώνονταν διαδοχικά επεισόδια, με διαδηλωτές να πετούν πέτρες και βόμβες μολότοφ και την αστυνομία να απαντά με δακρυγόνα και τη χρήση οχήματος εκτόξευσης νερού, γνωστού ως «αύρα».

Λίγο πριν από τις 20:00, νέα επεισόδια ξέσπασαν στην πλατεία Σκεντέρμπεη, η οποία μετατράπηκε σε πεδίο συγκρούσεων. Η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση χημικών, ενώ η αύρα εισήλθε στον πεζόδρομο και προχώρησε επανειλημμένα σε ρίψεις νερού.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν και στη λεωφόρο Μαρτύρων του Έθνους, όπου βρίσκεται το πρωθυπουργικό γραφείο. Μετά τις 21:00, σημειώθηκαν συγκρούσεις και έξω από το κτίριο, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί χημικά και δύο αύρες να ρίχνουν νερό προς τους διαδηλωτές, οι οποίοι απάντησαν με πέτρες και μολότοφ.

«Θέλουμε να παραιτηθεί ο Ράμα», λένε οι διαδηλωτές

Οι φοιτητές δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις έως ότου παραιτηθεί ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, τον οποίο κατηγορούν για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας.

«Αν δεν κάνουμε κάτι, η διαφθορά θα εξακολουθεί να υπάρχει», ανέφερε ένας διαδηλωτής, ενώ άλλος δήλωσε ότι ο Ράμα πρέπει να αποχωρήσει επειδή, όπως υποστήριξε, είναι διεφθαρμένος και καταχράται τους πολίτες.

«Έχουμε μιλήσει πολύ, έχουμε μιλήσει πάρα πολύ, τώρα είναι η δική του σειρά να κάνει πράξεις», ανέφερε διαδηλώτρια.

Άλλοι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι ασκεί πιέσεις στους διαδηλωτές και τους αποδίδει την ευθύνη για τη βία, ενώ παράλληλα ζητά διάλογο.

Επεισόδια έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο

Νέα ένταση σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα έξω από το υπουργείο Παιδείας, όταν διαδηλωτές έφτασαν στο σημείο μετά από κινητοποίηση έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο.

Η ισχυρή αστυνομική παρουσία προκάλεσε αντιδράσεις, με άτομα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους να πετούν πέτρες και μπουκάλια προς το κτίριο, προκαλώντας ζημιές σε παράθυρα και πόρτες. Ομάδα διαδηλωτών εισήλθε στην αυλή του υπουργείου και προκάλεσε καταστροφές, ενώ η αστυνομία επενέβη με ρίψεις νερού και χρήση χημικών.

Νωρίτερα, φοιτητές είχαν καταφέρει να περάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να φτάσουν έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο. Εκεί, κυβερνητικοί αξιωματούχοι είχαν τοποθετήσει καρέκλες σε κύκλο, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Ράμα για διάλογο με τους φοιτητές.

Οι διαδηλωτές αναποδογύρισαν και έσπασαν τις καρέκλες, απορρίπτοντας την πρόταση για συνάντηση. Υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει τον διάλογο για να βελτιώσει την εικόνα της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασφαλίσει τη συνέχιση της ενταξιακής πορείας της χώρας.

Παράλληλα, ανάρτησαν φωτογραφίες στα σκαλιά του πρωθυπουργικού γραφείου, στις οποίες αποτυπώνονται περιστατικά βίαιων προσαγωγών και συλλήψεων.

Ο Ράμα κάνει λόγο για «υβριδικό πόλεμο»

Από την πλευρά του, ο Έντι Ράμα εμφανίζεται να σκληραίνει τη στάση του απέναντι στις κινητοποιήσεις. Ο Αλβανός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι γονείς και μαθητές θα κληθούν να λογοδοτήσουν για πράξεις βίας και καταστροφές, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης του ορίου ποινικής ευθύνης για νέους κάτω των 16 ετών.

Σε συνάντηση με διευθυντές λυκείων των Τιράνων στο υπουργείο Παιδείας, ο Ράμα αναφέρθηκε στις διαδηλώσεις, στον ρόλο των μαθητών και σε αυτό που χαρακτήρισε προσπάθειες υπονόμευσης της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας.

Καταδίκασε τη ρίψη πετρών κατά αστυνομικών, υποστηρίζοντας ότι η βία χρησιμοποιείται για να παρουσιαστούν οι κινητοποιήσεις ως ένα κίνημα υπέρ της εκπαίδευσης και των φοιτητών. Παράλληλα, διαχώρισε το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία από τις βίαιες ενέργειες.

Κατά την ομιλία του, παρουσίασε μια πέτρα που, όπως ισχυρίστηκε, είχε περισυλλεγεί από τον δρόμο, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και θανάτους. Την περιέγραψε ως σύμβολο της διαχωριστικής γραμμής μεταξύ της ειρηνικής διαμαρτυρίας και της βίας.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε, επίσης, ότι οι ταραχές ενδέχεται να συνδέονται με ευρύτερες πολιτικές προσπάθειες παρεμπόδισης της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιέγραψε την κατάσταση ως «υβριδικό πόλεμο», υποστηρίζοντας ότι εγχώριοι και ξένοι παράγοντες αξιοποιούν υπαρκτές κοινωνικές ανησυχίες για να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα.

«Οι ανησυχίες για το κόστος διαβίωσης είναι σίγουρα πραγματικές. Οι ανησυχίες για ένα ασφαλές μέλλον, τη στέγαση και τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για πρόοδο είναι επίσης πραγματικές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ράμα κατηγόρησε ακόμη τους διαδηλωτές ότι διατηρούν την πόλη σε κλίμα τρόμου και υποστήριξε ότι ορισμένοι φοιτητές που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις εντάσσονται σε αναδυόμενα ρεύματα πολιτικού εξτρεμισμού.

Κάλεσε τους διευθυντές σχολείων, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση της κατάστασης, δίνοντας έμφαση στον ρόλο της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της πολιτικής ευθύνης των νέων. Όπως ανέφερε, ζητήθηκε από τους διευθυντές να καταγράψουν με λεπτομέρεια και αντικειμενικότητα τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, ώστε να δημιουργηθεί πλήρης εικόνα για τις συνθήκες και τις αιτίες των επεισοδίων.

Τέλος, απέρριψε τις καταγγελίες περί δυσανάλογης αστυνομικής βίας και άσκησε κριτική σε μέσα ενημέρωσης, τα οποία κατηγόρησε ότι αξιοποιούν τις αναταραχές για πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.

ertnews.gr