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Οι περιφερειακές εξελίξεις ήταν στο επίκεντρο συζητήσεων που είχε την Τετάρτη ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος σε χωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες του με τους ομολόγους του από την Ελλάδα και την Αίγυπτο.

Οπως αναφέρει ο κ. Κόμπος σε ανάρτησή του στο Χ στο πλαίσιο των τακτικών επαφών και του στενού συντονισμού Κύπρου – Ελλάδας, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στο επίκεντρο, αναφέρει, ήταν το Κυπριακό και οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Εξάλλου, στην τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Badr Abdelatty, συζήτησαν, όπως αναφέρει σε άλλη ανάρτηση, για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, τις προετοιμασίες για την επερχόμενη Σύνοδο G2G Κύπρου-Αιγύπτου και την Τριμερή Υπουργική Σύνοδο Κύπρου – Αιγύπτου – Ελλάδος, που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο τον Ιανουάριο.

Επίσης, συζήτησαν για τις τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις και επανέλαβαν την καταδίκη τους για το παράνομο “μνημόνιο συναντίληψης” μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας.

Συμφωνήσαμε να παραμείνουμε σε στενό συντονισμό, καταλήγει ο κ. Κόμπος.

ΚΥΠΕ