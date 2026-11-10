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Κυπριακά προϊόντα αναζητούν θέση στην κινεζική αγορά, στη μεγαλύτερη έκθεση εισαγωγών της χώρας. Η 9η Διεθνής Έκθεση Εισαγωγών της Κίνας (CIIE) είναι σε εξέλιξη στη Σαγκάη (5 – 10 Νοεμβρίου), με 4.142 ξένες εταιρείες. Στο κυπριακό περίπτερο παρουσιάζονται τρόφιμα και ποτά.

Η πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κίνα, Κούλα Σοφιανού, ευχαριστωντας τους Κινέζους επιχειρηματίες για την προώθηση των κυπριακών προϊόντων στην κινεζική αγορά, δήλωσε στον «Φ» ότι το μήνυμα της Κυβέρνησης ειναι ότι η Κύπρος συνδυάζει μια ανοικτή οικονομία, με ισχυρό τομέα υπηρεσιών, ποιοτικά προϊόντα και ένα αναπτυσσόμενο τεχνολογικό οικοσύστημα.

Όπως ανέφερε, φέτος βρίσκεται στη Σαγκάη και αντιπροσωπεία του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA), με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Γιώργο Μαλέκκο. Η παρουσία του CITEΑ, σημείωσε η κ. Σοφιανού, «προσφέρει μια ακόμη ευκαιρία για την ανάδειξη του κυπριακού τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και τη διερεύνηση συνεργασιών με κινεζικές επιχειρήσεις».

CIIE από το 2018

Οι ξένες εταιρείες θέλουν να μπουν στην κινεζική αγορά. Και το Πεκίνο επιθυμεί να περάσει το μήνυμά του: η Κίνα δεν είναι μόνο το εργοστάσιο του κόσμου, είναι και μια τεράστια αγορά, ανοιχτή στα ξένα προϊόντα.

Στην έναρξη, ο αντιπρόεδρος Ντινγκ Σουεσιάνγκ απέρριψε τις κατηγορίες ότι η Κίνα «στραγγαλίζει» άλλες οικονομίες. «Τέτοιοι ισχυρισμοί είναι εντελώς αβάσιμοι», είπε.

Και πρόσθεσε: «Θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε ευνοϊκές συνθήκες, ώστε εταιρείες από όλον τον κόσμο να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους στην Κίνα”.

Η παρέμβασή του επικεντρώθηκε σε τέσσερις άξονες: τη διεύρυνση των εμπορικών ευκαιριών μέσω της αξιοποίησης της μεγάλης κινεζικής αγοράς, την εμβάθυνση της επενδυτικής συνεργασίας, την ενίσχυση της καινοτομίας και την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης για την άρση των εμπορικών φραγμών.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ