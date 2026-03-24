Tην επίσημη παράδοση του νέου του κτιρίου, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο στην ιστορία του από την ίδρυσή του και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την έρευνα και την καινοτομία στην Κύπρο, ανακοινώνει το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) την Τρίτη.

Σε ανακοίνωσή του το ΙΝΓΚ αναφέρει ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Κυπριακή Δημοκρατία και αποτελεί το πρώτο έργο μέσα από το οποίο χρηματοδοτείται έρευνα, γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για τη χώρα.

«Πρόκειται για μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον της επιστήμης και της καινοτομίας, η οποία ενισχύει καθοριστικά την ερευνητική υποδομή και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του Ινστιτούτου», σημειώνει.

Το νέο κτίριο, συνολικής έκτασης περίπου 11.000 τετραγωνικών μέτρων, θα στεγάσει νέες ερευνητικές ομάδες σε πεδία και θεματικές αιχμής στον τομέα της υγείας. Διαθέτει αναβαθμισμένη ερευνητική υποδομή, σύγχρονα εργαστήρια, εξοπλισμό νέας τεχνολογίας και αίθουσες διδασκαλίας. Έχει σχεδιαστεί βάσει εξειδικευμένων τεχνολογικών προτύπων και προδιαγραφών, αντίστοιχων με κορυφαία ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, ώστε να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες της χώρας όσο και στις συνεχείς εξελίξεις στον τομέα της υγείας.

Η λειτουργία του νέου κτιρίου θα αυξήσει σημαντικά την ερευνητική παραγωγή του Ινστιτούτου, συμβάλλοντας καταλυτικά στη δημιουργία νέων συνεργασιών, ενισχύοντας την προσέλκυση περισσότερων μεταπτυχιακών φοιτητών. Όλα αυτά με τελικό αποδέκτη τον ασθενή και τον κάθε πολίτη, αναφέρει η ανακοίνωση.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής και Ιατρικός Διευθυντής του ΙΝΓΚ, Καθ. Λεωνίδας Φυλακτού, ανέφερε ότι «η επίσημη παράδοση του νέου κτιρίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, μας γεμίζει ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια».

«Πρόκειται για ένα έργο-ορόσημο για το Ινστιτούτο και για τη χώρα μας. Το νέο μας κτίριο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο στην έρευνα, με τελικό αποδέκτη τον ασθενή και τον κάθε πολίτη», πρόσθεσε.

Η ολοκλήρωση του νέου κτιρίου το ΙΝΓΚ ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο του ως Κέντρο Αριστείας και βασικός πυλώνας της βιοϊατρικής έρευνας και της καινοτομίας στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ