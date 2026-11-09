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Τώρα στα σοβαρά ποιος σοβαρός άνθρωπος μπορεί να διαφωνήσει με όσα γράφει στην ανάρτησή του αυτή ο κ. Νίκος Καρανίκας για τον Αλέξη Τσίπρα; Τώρα που γύρισ’ ο καιρός, άλλαξε και το … ανάγνωσμα.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ (Συμμαχία Ριζοσπαστικής Αριστεράς) που έφτασε να κυβερνάει την χώρα, άσχετα κι αν ο ηγέτης του έκανε τη κωλοτούμπα του αιώνα. Που ως και η Μέρκελ την απόλαυσε, και γίνανε κολλητοί, φτάσαμε τώρα σε ένα νέο κόμμα, με το διόλου … πρωτότυπο όνομα Ελληνική Αριστερά (ΕΛΑΣ).

Μέχρι στιγμής, από τα λίγα πράγματα που φαίνεται να χαλούν τη σούπα, είναι ότι αρκετοί «πρώην επαναστάτες σύντροφοι» (ακόμα και κολλητοί του και βάλε), του βγαίνουν τώρα από αριστερά! Στα ίσα, και με τσαμπουκά.

Από τα πιο ονομαστά στελέχη του, που έραβε κι’ έλυνε, ήταν τότε ο μπουρλοτιέρης του κόμματος, ο φλογερός Καρανίκας. Τώρα, ανοίγει το στόμα. Ο πρώτος που έπιασε το «καλαμπούρι» και τον έκανε νούμερο στο «Χ».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, που ξεκίνησε από τα εθνικο-πατριωτικά, πουλώντας βιβλία στην τηλεόραση, όπως τον Βελόπουλο, σε τέτοια τηλεοπτικά καλαμπούρια δεν μασάει καθόλου. Και επειδή, λέει, η «ανανεωτική αριστερά» αρίστευσε σε κωλοτούμπες, είπε να δώσει «Τέσσερεις Δωρεάν Συμβουλές στον Τσίπρα. Ιδού:

Α] Όταν πάμε σε διαδήλωση και μάλιστα σε ξένη χώρα που δεν γνωρίζουμε συνήθειες και συμπεριφορές του αγωνιζόμενου πλήθους δεν παίρνουμε μαζί μας την καλή μας και ακριβή μας τσάντα ούτε το πανάκριβο καινούργιο μας μπουφάν και μάλιστα λίγες μέρες από την λεηλασία της Louis Vuitton στο Παρίσι.

B] Δεν κουβαλάμε σε ταξίδια που καταλήγουν σε διαδήλωση προλετάριων τα ακριβά μας αξεσουάρ γιατί κινδυνεύουν να πάθουν κακό, να τα ματιάσουν οι ζηλιάρηδες, να υποστούν άθελα τους τα γλυκούλια μας & πανάκριβα μας αξεσουάρ ζημιά. Και αυτά ψυχή έχουν. Αλλά επίσης και τσάντες που κοστίζουν έξι βασικούς μισθούς του προλετάριου που διαδηλώνει δίπλα μας από ανάγκη… τον προσβάλουμε. Δεν διαδηλώνουμε δηλαδή με ρούχα που κλαίνε και υποφέρουν μέσα στο άγχος γιατί περιφέρονται ανάμεσα σε φτωχούς και σε θυμωμένους ανθρώπους που όπως είπαμε διαδηλώνουν γιατί θέλουν 5-6 μισθούς για να αγοράσουν ένα μπουφάν που κοστίζει περίπου 1800€ και μια τσαντουλα στα 1600€.

Γ] Δεν πας αρχηγός κόμματος σε διαδήλωση μόνος σου με μοναδική παρέα την τσατσά σου που σε φωτογραφίζει κρατώντας την τσάντα σου και ρυθμίζοντας τα ραντεβού σου. Πηγαίνεις με κομματική αντιπροσωπεία.

Δ] Και μια τέταρτη συμβουλή καθαρά προσωπική. Έχεις κάνει την οικονομική σου καβάτζα προφανώς και έχεις τους εθελοντές με την αμοιβαία σχέση που δημιούργησες όσο ο λαός σε είχε πρωθυπουργό. Άραξε. Άραξε με την οικογένεια σου και την ελάχιστη αξιοπρέπεια που σου έμεινε και ζήσε την ζωάρα σου. Ασε την πολιτική. Αυτήν την έκαψες με τις βλακείες σου, τις αδυναμίες σου και τις φιλοδοξίες σου που ζέχνουν κόμπλεξ και γελοιότητα καθρεφτίζοντας την παρέα σου και το περιβάλλον σου. Κράτα αυτές τις τζάμπα συμβουλές και ας είναι ετεροχρονισμένες. Μα είναι δυνατόν να μην έχει δίπλα του έναν άνθρωπο λογικό και να του ξέμειναν δίπλα του οι ξετσίπωτοι και αλλοπαρμένοι κόλακες που φοβούνται να του πούνε την αλήθεια…;