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Τριάντα πολιτείες των ΗΠΑ καταγγέλλουν τη Meta για παραβιάσεις ομοσπονδιακής και πολιτειακής νομοθεσίας για την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών.

Η Meta έχει ήδη υποστεί διαδοχικές ήττες στα δικαστήρια για τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες της στόχευσαν και έβλαψαν νεαρούς χρήστες, όμως η δίκη ενόρκων που ξεκινά την Τρίτη ενδέχεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη απειλή έως σήμερα για τη λειτουργία της εταιρείας.

Ένα τρισ. αποζημίωση και αλλαγές σε Instagram και Facebook

Η δίκη προκύπτει από αγωγή που κατέθεσαν το 2023 τριάντα πολιτείες των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη, οι οποίες καταγγέλλουν πολλαπλές παραβιάσεις ομοσπονδιακής και πολιτειακής νομοθεσίας για την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Οι πολιτείες δεν ζητούν μόνο πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια από τη Meta, αλλά απαιτούν και αλλαγές στο Instagram και το Facebook, όπως την κατάργηση της μέτρησης «likes» και του απεριόριστου κύλισης περιεχομένου.

Αν η Meta χάσει τελικά μια υπόθεση τέτοιας κλίμακας, θα μπορούσε να αναγκαστεί σε θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο που οι νέοι βιώνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πολιτείες ζητούν επίσης η εταιρεία να εφαρμόσει διαδικασία επαλήθευσης από γονείς για εφήβους χρήστες, να αλλάξει τους αλγορίθμους σύστασης περιεχομένου, να αφαιρέσει πολλά φίλτρα εικόνας που αλλοιώνουν την εμφάνιση, να καταργήσει την αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο, να απαγορεύσει τη δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών και να τερματίσει τις εφήμερες αναρτήσεις, όπως τα Instagram Stories.

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά βρίσκονται στον πυρήνα της σημερινής εμπειρίας χρήσης των πλατφορμών της Meta και, σύμφωνα με τις πολιτείες, έχουν σχεδιαστεί ώστε να κρατούν τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων εφήβων και παιδιών, όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο στην εφαρμογή, μεταξύ άλλων μέσω συχνών ειδοποιήσεων που τους ωθούν να επιστρέφουν.

Στοχεύοντας παιδιά και εφήβους, η Meta «επέλεξε να εκμεταλλευτεί» νεαρούς χρήστες προκειμένου να τους κρατήσει εξαρτημένους από τις πλατφόρμες της, ώστε να αυξήσει τη βάση χρηστών και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της, ισχυρίζονται οι ενάγοντες. Σήμερα η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας ανέρχεται σε περίπου 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η Meta αρνείται σταθερά τις κατηγορίες. «Διαφωνούμε έντονα με αυτούς τους ισχυρισμούς και είμαστε βέβαιοι πως τα στοιχεία θα αποδείξουν τη μακροχρόνια δέσμευσή μας στη στήριξη των νέων», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Την υπόθεση εκδικάζει η δικαστής Ιβόν Γκονσάλες Ρότζερς, ανώτατη ομοσπονδιακή δικαστής στην Καλιφόρνια, γνωστή και από τη δίκη Έλον Μασκ εναντίον Σαμ Άλτμαν, με φήμη οξυδερκούς και ευθύβολης δικαστού μετά από σχεδόν είκοσι χρόνια θητείας.

Meta, μια «ενόχληση» ανάλογη με εργοστάσιο που μολύνει

Σε πρόσφατη απόφαση εναντίον της Meta, δικαστής στο Νέο Μεξικό επέβαλε πρόστιμο σχεδόν 942 εκατομμυρίων δολαρίων και διέταξε αλλαγές παρόμοιες με αυτές που ζητούν τώρα οι επιπλέον τριάντα πολιτείες. Οι αλλαγές που όρισε ο δικαστής Μπράιαν Μπίντσαϊντ περιλαμβάνουν την κατάργηση των «likes» για χρήστες κάτω των 18 ετών, απαγόρευση αποστολής ή λήψης γυμνού υλικού από εφήβους μέσω των πλατφορμών, και περιορισμό των ειδοποιήσεων σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.

Ο δικαστής χαρακτήρισε επίσης τη Meta «κοινή ενόχληση» ανάλογη με εργοστάσιο που μολύνει τον αέρα που αναπνέει ο κόσμος, προκαλώντας «βλαβερές συνέπειες» σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Η Meta δήλωσε πως θα ασκήσει έφεση.

Η απόφαση του Μπίντσαϊντ αφορά αλλαγές μόνο στο Νέο Μεξικό, όμως αν οι τριάντα πολιτείες επικρατήσουν στη δική τους αγωγή, η Meta σχεδόν σίγουρα θα αναγκαστεί να εφαρμόσει αλλαγές σε ολόκληρες τις ΗΠΑ. Οι πολιτείες που συμμετέχουν στην αγωγή αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα του πληθυσμού της χώρας.

Η μέτρηση «likes» αποτελεί μέρος της Meta από τα πρώτα της χρόνια, όταν λεγόταν ακόμη Facebook και ήταν η μόνη της πλατφόρμα. Σήμερα τα likes είναι πανταχού παρόντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτελούν τον κύριο τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με κείμενο, φωτογραφίες και βίντεο. Ωστόσο θεωρούνται όλο και περισσότερο πηγή αρνητικών συναισθημάτων, ιδίως στους νέους.

Διαγνώστηκε με κατάθλιψη στα 10 της χρόνια!

Η Κέιλι, μια νεαρή γυναίκα που κέρδισε τη δική της αγωγή κατά της Meta νωρίτερα φέτος, περιέγραψε στη μαρτυρία της πώς δημιούργησε δεκάδες λογαριασμούς σε YouTube και Instagram για να δημιουργεί likes στις δικές της αναρτήσεις, ελπίζοντας να αυξήσει την αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες και να ενισχύσει το αίσθημα αυτοεκτίμησής της. Ήταν τότε μόλις εννέα ετών. Είπε πως θυμάται να νιώθει καταθλιπτική, διάγνωση που έλαβε αργότερα, σε ηλικία δέκα ετών.

Έρευνες των τελευταίων χρόνων δείχνουν πως μετρήσεις αλληλεπίδρασης, όπως τα likes, μπορούν να προκαλέσουν αισθήματα απόρριψης και κατάθλιψης στους εφήβους. Στην αγωγή των πολιτειών κατά της Meta, στο πλαίσιο της οποίας η εταιρεία έχει παραδώσει πάνω από δύο εκατομμύρια έγγραφα, οι δικηγόροι επικαλέστηκαν εσωτερική έρευνα της ίδιας της Meta που έδειξε ότι τα likes οδηγούν σε «κοινωνική σύγκριση», δηλαδή τη νοητική διαδικασία αξιολόγησης της αυτοεκτίμησης σε σχέση με εικόνες άλλων. Αυτή η κοινωνική σύγκριση, σύμφωνα με την εσωτερική έρευνα της Meta, συνδέεται με «αυξημένη μοναξιά, χειρότερη εικόνα σώματος και αρνητική διάθεση».

Όπως σημείωσε ο δικαστής Μπίντσαϊντ στην απόφασή του, η πρώτη φορά που εταιρεία κοινωνικών μέσων χαρακτηρίζεται «κοινή ενόχληση», ο τρόπος λειτουργίας των πλατφορμών της Meta για πάνω από μια δεκαετία αποτέλεσε μέρος μιας αυξανόμενης «κρίσης ψυχικής υγείας των νέων» στο Νέο Μεξικό και αλλού. Τώρα, δικηγόροι από τριάντα ακόμη πολιτείες θα προσπαθήσουν να πείσουν τη δικαστή Γκονσάλες Ρότζερς να καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα.

iefimerida.gr