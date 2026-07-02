Σοβαρές ενστάσεις για τον διορισμό των δύο ποινικών ανακριτών που θα διερευνήσουν το πόρισμα «Κράτος Μαφία» διατυπώνει το ΆΛΜΑ, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία που ακολούθησε το Υπουργικό Συμβούλιο δημιουργεί νέα ζητήματα αντί να ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

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Ο διορισμός ποινικών ανακριτών, από το Υπουργικό Συμβούλιο, αντί να διαλύσει τις σκιές, φαίνεται να δημιουργεί νέες.

Είχαμε επισημάνει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν μπορούσε να αποτελεί τον κατάλληλο θεσμό για τον διορισμό των ανακριτών, καθώς προεδρεύεται από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος υπήρξε μάρτυρας σε πτυχή της υπόθεσης και μέλος της κυβέρνησης Αναστασιάδη που εξετάζεται από το πόρισμα «Κράτος Μαφία».

Επιπρόσθετα, διατυπώνονται δημόσια από νομικούς σοβαρά ζητήματα και για την επιλογή ενός εκ των δύο ποινικών ανακριτών από το Υπουργικό Συμβούλιο, λόγω προηγούμενης επαγγελματικής εμπλοκής του σε υπόθεση Focus που περιλαμβάνεται στο πόρισμα.

Η απάντηση της Κυβέρνησης ότι ο συγκεκριμένος ανακριτής δεν θα ασχοληθεί με το κεφάλαιο της Focus προσβάλλει τη νοημοσύνη των πολιτών. Η σύγκρουση συμφέροντος δεν θεραπεύεται με τον τεμαχισμό μιας ενιαίας υπόθεσης, ούτε οι αλληλένδετες πτυχές της εξαφανίζονται με μια τέτοια διευθέτηση.

Ρωτούμε επίσης, όσο πιο καλόπιστα μπορούμε, για το ίδιο πρόσωπο το οποίο η Κυβέρνηση επιμένει να κρατήσει στην ομάδα ανακριτών:

Θα τοποθετούσε μια υπεύθυνη κυβέρνηση τον δικηγόρο του καταδικασθέντος για βιασμούς παραγωγό του Χόλυγουντ Harvey Weinstein σε επιτροπή διερεύνησης σεξουαλικών εγκλημάτων;

Θα τοποθετούσε μια υπεύθυνη κυβέρνηση τον δικηγόρο του παιδεραστή Jeffrey Epstein ποινικό ανακριτή για τη διερεύνηση εγκλημάτων παιδεραστίας;

Θα τοποθετούσε μια υπεύθυνη κυβέρνηση τον δικηγόρο του καταδικασθέντος ναρκέμπορου El Chapo σε επιτροπή ποινικής διερεύνησης υποθέσεων ναρκωτικών;

Όσοι διαθέτουν κοινή λογική γνωρίζουν την απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις.

Με ποιο σκεπτικό, λοιπόν, το Υπουργικό Συμβούλιο επιμένει πεισματικά στο διορισμό ως ποινικού ανακριτή, για την ποινική διερεύνηση του «Κράτους Μαφία», του ομότιμου καθηγητή Χρήστου Μυλωνόπουλου, γνωρίζοντας ότι έχει διατελέσει δικηγόρος:

του καταδικασθέντος για διαφθορά πρώην υπουργού Ακη Τσοζατζόπουλου,

της εταιρίας Siemens για την ομολογηθείσα δωροδοκία πολιτικών και κομμάτων στην Ελλάδα, για την οποία υπήρξαν καταδίκες, και

ιδιοκτητών και στελεχών της εταιρίας Follie follie οι οποίοι καταδικάστηκαν για πλαστογραφίες, απάτη, και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα;

Αναμένουμε με αγωνία απαντήσεις.

Αντίθετα με το Υπουργικό Συμβούλιο, η Αρχή κατά της Διαφθοράς ολοκλήρωσε το έργο της χωρίς να προκύψουν αντίστοιχα ζητήματα ή αμφισβητήσεις ως προς την ακεραιότητα της διαδικασίας.

Την ίδια ώρα, χθες στην Επιτροπή Νομικών, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, συνεπικουρούμενος από τον Βοηθό Γενικού Εισαγγελέα, για τον οποίο επίσης εγείρονται σοβαρά ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων σχετικά με την υπόθεση Focus, ως πρώην υπουργό και ως πρόσωπο εναντίον του οποίου εκκρεμούν καταγγελίες ενώπιον της Αρχής, επιχείρησε να τορπιλίσει την πρόταση νόμου του ΆΛΜΑτος για παραχώρηση ανακριτικών εξουσιών στην Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Σήμερα, ο ΔΗΣΥ έσπευσε να χαιρετίσει τη διαδικασία, παρά τα σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύονται.

Καλούμε εκ νέου όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα να στηρίξουν την πρόταση νόμου του ΆΛΜΑτος. Όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος της Αρχής κατά της Διαφθοράς, πρόκειται για μια απλή ρύθμιση που μπορεί να δώσει λύση στο αδιέξοδο και να διασφαλίσει μια πραγματικά ανεξάρτητη διερεύνηση, χωρίς σκιές και συγκρούσεις συμφερόντων.