Διορίζεται σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο το πέμπτο μέλος των ποινικών ανακριτών ώστε να πιάσουν δουλειά, 23 ημέρες μετά το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Χθες απορρίφθηκαν και από τα πιο επίσημα χείλη οι καταγγελίες περί κωλύματος και του νέου ποινικού ανακριτή, Ηλία Αναγνωστόπουλου, επειδή είναι ο δικηγόρος του Ισραηλινού Ταλ Ντίλιαν στην Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε στις επικρίσεις με εμφαντικό τρόπο, αναφέροντας ότι πριν διοριστεί το πρόσωπο αυτό, είχε γίνει επικοινωνία με την Αρχή κατά της Διαφθοράς για το κατά πόσον στα υπό εξέταση ζητήματα είναι και το μαύρο βαν, με αρνητική απάντηση.

«Εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία και η ουσία είναι να διερευνηθούν όσα η Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει δημοσιοποιήσει στις επτά κατηγορίες, δήλωσε χθες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Ο ίδιος πρόσθεσε «και θέλω να πω και κάτι προς όλους αυτούς που συνεχώς ανησυχούν, αντιδρούν γιατί αυτό γίνεται κυρίως από αντιπολιτευτικό μένος και τίποτε άλλο. Πριν τον διορισμό του συγκεκριμένου κυρίου επικοινωνήσαμε με την Αρχή κατά της Διαφθοράς και βεβαιωθήκαμε ότι δεν υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα.

Άρα, ας αφήσουμε αυτή την Ερευνητική επιτροπή να κάνει τη δουλειά της και ας μη βρίσκουν κάποιοι συνέχεια τρόπους, από αντιπολιτευτικό μένος. Αυτό είναι αποκλειστικά που τους οδηγεί σε τέτοιου είδους δηλώσεις. Αφήστε την επιτροπή να δουλέψει, να βγει το αποτέλεσμα και θα είμαστε εδώ να το σχολιάσουμε. Επαναλαμβάνω, πριν τον συγκεκριμένο διορισμό μιλήσαμε με την Αρχή κατά της Διαφθοράς και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα», ανέφερε.

Αυτό που απομένει τώρα είναι δύο τυπικές διαδικασίες: Η επικύρωση του διορισμού του κ. Αναγνωστόπουλου σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο και η δημοσίευση του διορισμού των πέντε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ήδη η Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου έχει προβεί σε ενέργειες και βρήκε τον χώρο που θα συνέρχεται η ομάδα των ποινικών ανακριτών, το βοηθητικό προσωπικό που θα δοθεί έτσι ώστε να πιάσουν άμεσα δουλειά. Ωστόσο, θα χρειαστεί χρόνος για μελέτη του πορίσματος και των μαρτυριών πριν ετοιμαστεί το πλάνο της κλήτευσης μαρτύρων.

Την ίδια ώρα η Αστυνομία τελεί σε αναμονή ώστε αν κληθεί, να συνδράμει στις έρευνες. Όπως δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, αν οι ποινικοί ανακριτές ζητήσουν από την Αστυνομία συνδρομή τότε θα τους παρασχεθούν. Όπως ανέφερε, η λήψη καταθέσεων γίνεται από ανθρώπους που έχουν γνώση των εγχώριων διαδικασιών, προκειμένου οι καταθέσεις να γίνονται αποδεκτές από το Δικαστήριο.

«Πάντοτε σε τέτοιες υποθέσεις ζητείται η συνδρομή της Αστυνομίας. Αν μας ζητηθεί, θα την παράσχουμε όσο το δυνατόν μπορούμε», είπε. Αναμένεται ότι όλο το μαρτυρικό υλικό που συνέλεξαν οι επιθεωρητές διερεύνησης της Αρχής κατά της Διαφθοράς θα δοθεί στους ποινικούς ανακριτές σε ηλεκτρονική μορφή από το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ το υλικό σε έντυπη μορφή διατηρείται στα γραφεία της Αρχής και θα έχουν πρόσβαση μόνο οι ανακριτές αν το επιθυμούν.

Όπως έγραψε και χθες ο «Φ», στην περίπτωση που οι ποινικοί ανακριτές χρειαστούν νομική καθοδήγηση αυτή θα δίνεται από ομάδα νομικών της Νομικής Υπηρεσίας και εν πάση περιπτώσει όχι από τους επικεφαλής, οι οποίοι έχουν εξαιρεθεί από τη διαδικασία. Η λήψη απόφασης κατά πόσον σε ενδεχόμενες ποινικές διώξεις, την υπόθεση θα παρουσιάσει ιδιώτης δημόσιος κατήγορος αντί μέλος της Νομικής Υπηρεσίας, θα ληφθεί μετά τη συμπλήρωση της έρευνας.