Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με τον διορισμό του Ηλία Αναγνωστόπουλου στην ερευνητική διαδικασία για το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση είχε προηγουμένως επικοινωνήσει με την Αρχή.

Κληθείς να σχολιάσει ανησυχίες που εκφράζονται από νομικούς ότι ο διορισμός ενδέχεται να επηρεάσει τη διαδικασία διερεύνησης των όσων περιλαμβάνονται στο πόρισμα, ο Πρόεδρος είπε πως προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης εξέταση των επτά κατηγοριών που έχει δημοσιοποιήσει η Αρχή κατά της Διαφθοράς.

«Εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία και η ουσία είναι να διερευνηθούν όσα η Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει δημοσιοποιήσει στις επτά κατηγορίες. Και θέλω να πω και κάτι προς όλους αυτούς που συνεχώς ανησυχούν, αντιδρούν γιατί αυτό γίνεται κυρίως από αντιπολιτευτικό μένος και τίποτε άλλο. Πριν τον διορισμό του συγκεκριμένου κυρίου επικοινωνήσαμε με την Αρχή κατά της Διαφθοράς και βεβαιωθήκαμε ότι δεν υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Άρα, ας αφήσουμε αυτή την Ερευνητική επιτροπή να κάνει τη δουλειά της και ας μη βρίσκουν κάποιοι συνέχεια τρόπους, από αντιπολιτευτικό μένος. Αυτό είναι αποκλειστικά που τους οδηγεί σε τέτοιου είδους δηλώσεις. Αφήστε την επιτροπή να δουλέψει, να βγει το αποτέλεσμα και θα είμαστε εδώ να το σχολιάσουμε. Επαναλαμβάνω, πριν τον συγκεκριμένο διορισμό μιλήσαμε με την Αρχή κατά της Διαφθοράς και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα», ανέφερε.