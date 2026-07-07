Τον επίσημο διορισμό των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών και τη δημοσίευση των ονομάτων τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αναμένει η Αστυνομία, ώστε να συνδράμει με δικούς της ανακριτές στις έρευνες για την υπόθεση «Κράτος Μαφία».

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος ανέφερε ότι η συνδρομή της Δύναμης θα δοθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού των ανακριτών, σε συνέχεια του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

«Αυτό που περιμένουμε είναι όταν γίνει η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων τους, με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θεωρητικά, θα ζητήσουν από την Αστυνομία συνδρομή από αστυνομικούς ανακριτές», ανέφερε ο κ. Βύρωνος, ερωτηθείς σχετικά.

Σημείωσε ότι η λήψη καταθέσεων γίνεται από ανθρώπους που έχουν γνώση των εγχώριων διαδικασιών, προκειμένου να γίνονται αποδεκτές από το Δικαστήριο. «Πάντοτε σε τέτοιες υποθέσεις ζητείται η συνδρομή της Αστυνομίας», είπε. «Αν μας ζητηθεί, θα την παράσχουμε όσο το δυνατόν μπορούμε», είπε.

Ερωτηθείς αν ο φάκελος της υπόθεσης θα δοθεί στους ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές από την Αστυνομία, ο κ. Βύρωνος εκτίμησε ότι ο φάκελος θα δοθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Εξάλλου, σε ερώτηση για την πορεία των ερευνών του ανεξάρτητου ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη για το βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ» στο λογαριασμό υπό στοιχεία “Emily Thompson” στις 08.01.2026 (υπόθεση videogate), ο κ. Βύρωνος παρέπεμψε στον ίδιο τον κ. Πασχαλίδη, σημειώνοντας ότι τα μέλη της Αστυνομίας που συνδράμουν στην υπόθεση, το κάνουν υπό τις οδηγίες του.

Ο κ. Πασχαλίδης δεν θέλησε να σχολιάσει τη μέχρι τώρα πορεία της έρευνάς του για το σκάνδαλο. Σημείωσε μόνο ότι «θα προσπαθήσω να τηρήσω την προθεσμία». Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα είχε αρχικά οριστεί να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Απριλίου 2026. Στις 6 Απριλίου ο κ. Πασχαλίδης ζήτησε παράταση δύο μηνών, για συνέχιση των ανακρίσεων, καθώς, στο μεταξύ, είχε αποκτηθεί ολόκληρο το πολύωρο βίντεο.

Στις 15 Ιουνίου, ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής ζήτησε νέα παράταση, επειδή, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, χρειαζόταν χρόνος για ολοκλήρωση της συλλογής και αξιολόγησης νέου ουσιώδους μαρτυρικού υλικού. Η νέα προθεσμία δόθηκε μέχρι τις 20 Ιουλίου 2026.

ΚΥΠΕ