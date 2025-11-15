Νέο επεισόδιο της προσπάθειας πολιτικής δολοφονίας του, καταγγέλλει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Σε ανάρτησή του, χαρακτηρίζει ως σύμμαχο του κατεστημένου πολιτικού συστήματος τον Ανδρέα Χασαπόπουλο, τον οποίο κατηγορεί για ψεύδη.

Νέο επεισόδιο της προσπάθειας πολιτικής δολοφονίας μου. Αυτή τη φορά με σύμμαχο τον πρόθυμο να συνδράμει τις δυνάμεις του κατεστημένου πολιτικού συστήματος Ανδρέα Χασαπόπουλο και εργαλείο τα ψέματά του.



Αυτούσια η ανάρτηση

Νέο επεισόδιο της προσπάθειας πολιτικής δολοφονίας μου. Αυτή τη φορά με σύμμαχο τον πρόθυμο να συνδράμει τις δυνάμεις του κατεστημένου πολιτικού συστήματος Ανδρέα Χασαπόπουλο και εργαλείο τα ψέματά του.

Ενώπιον του Συμβουλίου του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, ενόρκως ανέφερα ότι «ο κ. Χασαπόπουλος είναι υπεύθυνο πρόσωπο για τις δικές του πράξεις», αρνήθηκα ότι «ασκώ έλεγχο» στην ιστοσελίδα του και εξήγησα ότι «ουδεμία σχέση έχω με την Σελίδα, ούτε και είμαι εγώ που μπορώ να αποφασίσω». Τόνισα, επίσης, ότι «ουδέποτε παρεμβαίνω για το περιεχόμενο και, όταν το πράξω, αυτό αφορά σε ανθρώπινο επίπεδο επικοινωνίας με ένα τέως συνάδελφο ώστε, εάν συμφωνεί και το επιθυμεί, να προβεί σε κάποια ενέργεια». Αυτή είναι η αλήθεια και μόνο η αλήθεια.

Σημειώνω, επίσης, ότι ο ίδιος ο κ. Χασαπόπουλος, όχι σε μία αλλά τουλάχιστον σε δύο διαφορετικές πρόσφατες τηλεοπτικές εκπομπές, δήλωσε ευθέως ότι ουδεμία σχέση είχα με την ιστοσελίδα του και ότι αυτός είχε τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό της. Γιατί, τώρα, ισχυρίζεται ακριβώς το αντίθετο, μόνο αυτός μπορεί να το απαντήσει. Εγώ μόνο θα πω ότι δεν επελέγη να είναι υποψήφιος με το «Άλμα», όπως επιθυμούσε, και ότι ανακοίνωσε την επιθυμία του να είναι υποψήφιος με το κόμμα του κ. Φειδία Παπαναγιώτου.

Ξέρω ότι μέχρι τις εκλογές θα κάνουν τα πάντα για να με εξοντώσουν. Δεν θα το καταφέρουν. Μπορεί να με απέλυσαν, μπορεί να με συκοφαντούν, αλλά δεν θα κάμψουν τη μαχητικότητά μου για μια άλλη Κύπρο – της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της εντιμότητας, και της θεσμικής ακεραιότητας. Η προσπάθειά τους να σκοτώσουν την ελπίδα των πολιτών για αλλαγή θα πέσει και πάλι στο κενό.