Νέες βολές κατά του μέχρι πρότινος στενού συνεργάτη του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, εξαπέλυσε ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, ο οποίος μιλά για ενεργή εμπλοκή του τέως Γενικού Ελεγκτή στην «Ομάδα Καταπολέμησης της Διαφθοράς» στο facebook, ενώ σύμφωνα με όσα δήλωσε, λόγω των αναρτήσεών που του έστελνε, ο ίδιος βρίσκεται στο δικαστήριο για δύο υποθέσεις.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αντιστρέφει τα πυρά, λέγοντας ότι τα όσα του καταλογίζει ο κ. Χασαπόπουλος, οφείλονται στο γεγονός ότι δεν κατάφερε να είναι υποψήφιος με το Άλμα, ενώ πλέον είναι υποψήφιος με το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φειδία Παναγιώτου.

Χασαπόπουλος – Ακραίες αναρτήσεις που τον οδήγησαν στο δικαστήριο

Ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, φιλοξενούμενος στον τηλεοπτικό σταθμό Βεργίνα Κύπρου, ανέφερε ότι μερικές από τις αναρτήσεις που έστελνε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στον ίδιο για να τις βάλει στη σελίδα ήταν πολύ ακραίες.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, σε δύο περιπτώσεις ο ίδιος αντιμετωπίζει αγωγές στο δικαστήριο λόγω των αναρτήσεων που του έστελνε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, από τον καιρό που ήταν και Γενικός Ελεγκτής.

Ο μέχρι πρότινος στενός συνεργάτης του κ. Μιχαηλίδη, εκφράζει δημόσια την απολογία για τη δική του συμμετοχή, θεωρώντας πλέον λανθασμένη τη στάση που είχε όταν τον ρωτούσαν εάν συμμετείχε και ο τέως Γενικός Ελεγκτής στη σελίδα.

«Η αλήθεια είναι ότι ο Οδυσσέας ήταν από τους ενεργότερους συμμετέχοντες στην σελίδα. Μου έστελνε επανειλημμένα και μάλιστα, αρκετά ήταν πολύ ακραία για τα οποία έχω δεχθεί και αγωγές. Σε δύο περιπτώσεις είμαι στο δικαστήριο εξαιτίας αυτών των δημοσιευμάτων που ο ίδιος μου έστελνε», ισχυρίστηκε ο κ. Χασαπόπουλος.

Ο ίδιος εξομολογείται δημόσια πως όλα αυτά τα λέει τώρα «για να γνωρίζει ο κόσμος τον χαρακτήρα του Οδυσσέα».

«Ήταν λάθος που τον κάλυψα, η αλήθεια και η διαφάνεια πρέπει να έρχονται στο φως ειδικά για τα πολιτικά πρόσωπα. Θεωρούσα ότι έτσι καταπολεμούσαμε τη διαφθορά, θεωρούσα ότι αυτές οι αναρτήσεις έβγαζαν στο φως πράγματα που έπρεπε να μάθει ο κόσμος. Θέλω να απολογηθώ που δεν το αποκάλυψα πριν λίγο καιρό που ρωτήθηκα», ανέφερε ο κ. Χασαπόπουλος.

«Υποψήφιος με άλλο κόμμα – Θορυβήθηκε που δεν κατάφερε να προκαλέσει ζημιά στο Άλμα»

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης μέσω ανάρτησής του απάντησε τάχιστα στα όσα του καταλογίζει ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, τονίζοντας ότι «μέχρι χθες, είχε την ειλικρίνεια να παραδεχθεί δημόσια, κατ’ επανάληψη, ότι ο ίδιος είχε την αποκλειστική ευθύνη της σελίδας που διαχειρίζεται και ότι, ούτε ετίθετο θέμα, ούτε και στην πράξη λάμβανε ποτέ οδηγίες από μένα».

Η ανάρτηση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη

«Λυπάμαι που ο Αντρέας Χασαπόπουλος, από την 6η Οκτωβρίου 2025 που μου ζήτησε να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο του Κινήματος, έχει αρχίσει αυτό τον πόλεμο. Ενώ μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου δημόσια εκθείαζε τη σύνθεση της Εκτελεστικής Γραμματείας και μάλιστα προσυπόγραψε την αίτηση εγγραφής του κόμματος υποστηρίζοντας γραπτώς, τόσο τη σύνθεση αυτή, όσο και το Καταστατικό, μόλις διαπίστωσε ότι δεν θα προωθηθεί η υποψηφιότητά του, ξεκίνησε ένα πόλεμο φθοράς, φθάνοντας σε σημείο να με κατηγορεί για διαφθορά και ψευδώς να ισχυρίζεται ότι δήθεν του απέκρυψα, ως να είναι ο μεγάλος μου αδελφός, ότι είχαμε λάβει μικρής αξίας χρηματοδοτήσεις (€6.000) καθ’ όλα νόμιμες. Ψέμα. Το είχα πει δημόσια αλλά και στον ίδιο στην παρουσία του ιδιοκτήτη του κτηρίου. Παράλληλα ξεκίνησε μια εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον όσων θεωρούσε ότι, αν έπληττε, θα έπληττε εμένα. Ήδη δύο πρόσωπα έχουν λάβει εναντίον του δικαστικά μέτρα.

Τουλάχιστον μέχρι χθες, είχε την ειλικρίνεια να παραδεχθεί δημόσια, κατ’ επανάληψη, ότι ο ίδιος είχε την αποκλειστική ευθύνη της σελίδας που διαχειρίζεται και ότι, ούτε ετίθετο θέμα, ούτε και στην πράξη λάμβανε ποτέ οδηγίες από μένα. Τώρα είναι πλέον υποψήφιος με άλλο κόμμα και προφανώς θορυβήθηκε που δεν κατάφερε να προκαλέσει ζημιά στο Άλμα. Έτσι σήμερα, άλλαξε το αφήγημα και προσπαθεί να μεταθέσει σε μένα τις δικές του προσωπικές ευθύνες.

Μέχρι την ημέρα της παύσης μου από τη θέση του Γενικού Ελεγκτή η επικοινωνία μου με τον Α. Χασαπόπουλο ήταν ελάχιστη και ενόρκως είχα αναφέρει τις περιπτώσεις παράκλησής μου για αφαίρεση αναρτήσεων. Μετά την παύση, η επικοινωνία μαζί του, όπως πλέον και με πολλούς άλλους που είχαν αποφασίσει να σταθούν πολιτικά δίπλα μου, ήταν πιο πυκνή. Ούτε στον Α. Χασαπόπουλο, ούτε και σε οποιονδήποτε άλλο, έδωσα οδηγίες να προβεί σε οποιαδήποτε ανάρτηση. Ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, όχι μόνο διαψεύδει τον εαυτό του και όσα έλεγε περιφερόμενος στα κανάλια, αλλά ισχυρίζεται ότι, καθ’ υπόδειξη άλλων, αναρτούσε ακραίας μορφής περιεχόμενο με το οποίο διαφωνούσε.

Δεν θα ασχοληθώ άλλο με τον κ. Χασαπόπουλο, τις παλινωδίες του και τις συκοφαντικές αναφορές του».