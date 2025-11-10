Στην πλατφόρμα του κόμματος του Φειδία Παναγιώτου «Άμεση Δημοκρατία», προς ψήφιση έθεσε τον εαυτό του ο Ανδρέας Χασαπόπουλος.

Μετά τη ρήξη στις σχέσεις του με τον τέως Γενικό Ελεγκτή και επικεφαλής του κινήματος «Άλμα», Οδυσσέα Μιχαηλίδη, εξαιτίας της επιθυμίας να κατέλθει ως υποψήφιος στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, ο κ. Χασαπόπουλος φαίνεται ότι θα προσπαθήσει να διεκδικήσει μια θέση στο ψηφοδέλτιο της «Άμεσης Δημοκρατίας»

Ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, παρότι συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία δημιουργίας του κινήματος «ΑΛΜΑ», τελικά, «παραγκωνίστηκε», όπως ο ίδιος υποστηρίζει, λίγο πριν από την επίσημη εξαγγελία του. Ο Χασαπόπουλος υποστήριξε ακόμη ότι τέσσερα πρόσωπα που εμφανίστηκαν στο πάνελ παρουσίασης του κόμματος «θα έπρεπε να είναι στη φυλακή», υπονοώντας ότι ο ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης γνώριζε τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται.

Δείτε τις εικόνες: