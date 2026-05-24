Ο πολιτικός αναλυτής και καθηγητής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, Πάμπος Παπαγεωργίου, επεξηγεί στο philenews το αποτέλεσμα των Βουλευτικών Εκλογών.

«Η πιο ασφαλής μέθοδος αποτίμησης του εκλογικού αποτελέσματος είναι να εξετάσει κανείς τις τύχες του κάθε κόμματος χωριστά. Κι αυτό γιατί αν μιλήσει πιο γενικά, κινδυνεύει να κάνει περισσότερο μια αξιολογική κρίση παρά μια ψυχρή αποτίμηση.

Ο ΔΗΣΥ είναι κερδισμένος διότι πήρε ποσοστά πάνω από το αναμενόμενο των δημοσκοπήσεων, παραμένει πρώτο κόμμα και η Πρόεδρος του εδραιώνεται στη θέση της. Βέβαια δεν είναι όλα ρόδινα. Το κόμμα είχε πτώση μιας μονάδας η οποία ακολούθησε μια άλλη πτώση τριών μονάδων το 2021. Τα ίδια αριθμητικά δεδομένα κατά σύμπτωση εμφανίζονται και στο ΔΗΚΟ. Καλύτερα από τις δημοσκοπήσεις αλλά πτώση μιας μονάδας μετά από πτώση τριών μονάδων το 2021.

Το πρόβλημα για τον ΔΗΣΥ είναι τί θα κάνει στις πιο σημαντικές εκλογές, εκείνες του 2028. Αν έπεφτε πολύ σε αυτές τις εκλογές, μάλλον θα είχαν αλλαγή ηγεσίας και μάλλον θα ήταν αναπόφευκτο να υποστηρίξουν τον Χριστοδουλίδη στις προεδρικές. Τώρα τα δεδομένα γίνονται περίπλοκα.

Το ΑΚΕΛ, έστω και με όχι εμφατική άνοδο μιάμιση μονάδας, ανέκοψε την πτώση των τελευταίων δύο εκλογικών αναμετρήσεων. Θα βρεθεί όμως στο Κοινοβούλιο απέναντι σε μια εχθρική και φιλοκυβερνητική πλειοψηφία. Κι αυτό ίσως να έχει προεκτάσεις στη σύναψη μιας συμμαχίας, που θα μπορούσε να διεκδικήσει τις προεδρικές εκλογές.

Το ΕΛΑΜ είχε την τύχη πολλών παρόμοιων (ακροδεξιών) κινημάτων στο εξωτερικό. Μεγάλη αύξηση, αλλά πολύ μικρότερη από ότι ανέμεναν οι δημοσκοπήσεις και αδυναμία να διεκδικήσει περαιτέρω διαρροές από τη λαϊκή δεξιά του ΔΗΣΥ.

ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία πήραν αρκετά χαμηλότερα ποσοστά από ότι έδιναν οι δημοσκοπήσεις (οι οποίες για να είμαστε δίκαιοι, κατέγραψαν την πτώση τους την τελευταία βδομάδα). Δεν είχαν οργανωτικούς μηχανισμούς κι αυτό μετρά στις εκλογές, όσο και αν μιλάμε για τα κοινωνικά δίκτυα και το διαδίκτυο. Θα βρίσκονται όμως στο Κοινοβούλιο και η επιβίωση τους θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συνοχή που θα επιδείξουν.

Τέλος, ΒΟΛΤ, ΕΔΕΚ, ΚΥΝΗΓΟΙ, Οικολόγοι και ΔΗΠΑ βρέθηκαν κοντά στο μέτρο αλλά δεν το ξεπέρασαν. Είναι άδικο, αν λάβει κανείς υπόψη ότι είμαστε Προεδρική Δημοκρατία και το κοινοβούλιο μας έπρεπε να εκλέγεται με κύριο κριτήριο την αντιπροσωπευτικότητα. Θα έπρεπε όμως κι αυτοί να προνοήσουν με συνεργασίες και συμμαχίες να υπερβούν το εκλογικό μέτρο. Δεν το έκαναν, πίστεψαν υπερβολικά στις δυνάμεις τους και έμειναν έξω».