Σήμερα θα ακουστεί η φωνή των πολιτών, δήλωσε ο Πρόεδρος του κινήματος Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο, Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Σε δηλώσεις του μετά που άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοτριμιθιάς, ο κ. Μιχαηλίδης ευχαρίστησε όλους με τους οποίους συμπορεύτηκε τον τελευταίο χρόνο, «ώστε να μπορέσουμε να θέσουμε ενώπιον των πολιτών ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς εμείς οραματιζόμαστε την Κύπρο του αύριο».

Σήμερα, είπε, «είναι όντως η μέρα της Δημοκρατίας. Σήμερα θα μιλήσουν οι πολίτες. Φωνή λαού, οργή Θεού».

«Σήμερα θα ακουστεί η φωνή των πολιτών. Αυτό είναι το σημαντικό», πρόσθεσε.

Κάλεσε τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες, γιατί σήμερα, όπως είπε, κρίνεται το δικό τους μέλλον.

Τέλος, ευχήθηκε καλή ψήφο σε όλους.

ΚΥΠΕ