Μια αναφορά του Ανδρέα Χασαπόπουλου στο όνομα του προκάλεσε την αντίδραση του Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος με ανάρτηση στο Χ διαψεύδει κατηγορηματικά όσα ισχυρίστηκε ο πρώην στενός συνεργάτης του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Ο κ. Χασαπόπουλος σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, υποστηρίζει ότι ο τέως Γενικός Ελεγκτής τον είχε στο παρελθόν ενημερώσει πως ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα στηρίξει το Κίνημα Άλμα στις βουλευτικές εκλογές, ώστε να πλήξει την πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου και ο ίδιος να επανέλθει στην ηγεσία του κόμματος.

Τούτες εν πουτανιές 2ης εθνικής κατηγορίας. Οι δικές μου εν επιπέδου Ρεαλ Μαδρίτης pic.twitter.com/xcj3LQWWt8 November 16, 2025

Με ανάρτηση του ο Αβέρωφ Νεοφύτου απάντησε στον Ανδρέα Χασαπόπουλο, γράφοντας ότι «ατεκμηρίωτες και αβάσιμες κουβέντες» τις οποίες διαψεύδει κατηγορηματικά, δεν θα αποπροσανατολίσουν την προσπάθεια του ΔΗΣΥ να κρατηθεί πρωτοπόρος. Ο ίδιος δηλώνει παρών και διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει «όπως πάντα» να αφιερώνει όλες του τις δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ανάρτηση του Αβέρωφ Νεοφύτου: