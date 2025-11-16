Αν πάρουμε οριστικό διαζύγιο από τα ευκόλως κατανοητά και ακριβή ελληνικά, θα χάσουμε όλοι. Ιδιαίτερα αν αυτοί που τα κακομεταχειρίζονται είναι δημοσιογράφοι.

Γράφουν διάφορες ιστοσελίδες: «Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ανδρέας Χασαπόπουλος υποστηρίζει ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, όταν η σχέση τους ήταν ακόμη στενή, του είχε εκμυστηρευθεί πως ο Αβέρωφ Νεοφύτου αναμένεται να τους στηρίξει στο ΑΛΜΑ, γιατί θέλει να κάνει ζημιά της Αννίτας, για να επανέλθει ο ίδιος στο κόμμα.

Λέει ο Χασαπόπουλος πως του είπε ο Οδυσσέας ότι ο Αβέρωφ αναμένεται να ψηφίσει ΑΛΜΑ για να πλήξει την Αννίτα.

Από το «μου είπε ο Οδυσσέας πως αναμένεται» μέχρι τους τίτλους «Ο Αβέρωφ είπε σε Οδυσσέα θα στηρίξει ΑΛΜΑ για να πλήξει Αννίτα» η διαφορά είναι μεταξύ του 2 και του 20 σε διαγώνισμα ελληνικών. Αν τα όσα είπε ο Χασαπόπουλος στο βίντεο ανταποκρίνονται σε αυτά που μεταφέρθηκαν δημοσιογραφικά, ο Οδυσσέας δεν είπε πως του είπε ο Αβέρωφ τι θα ψηφίσει. Είπε, αν είπε ο Οδυσσέας, πως αναμένει να ψηφίσει ΑΛΜΑ ο Αβέρωφ. Μπορεί να αναμένει πως θα τον ψηφίσει και ο Μακάριος. Τι σημαίνει αυτό; Πως μίλησε με τον Μακάριο και απέσπασε την ψήφο του;

ΧΡΥΜΑ