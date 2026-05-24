Στις 10:30 το πρωί άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα η Αννίτα Δημητρίου στο Δημοτικό Σχολείο Τρούλλων, συνοδευόμενη από την οικογένειά της, υποψήφιους, στελέχη και συνεργάτες του Δημοκρατικού Συναγερμού.



Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως «μέρα δημοκρατίας, ελπίδας και αισιοδοξίας» τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα της σημερινής εκλογικής διαδικασίας «θα καταδείξει πώς θα προχωρήσει και θα αντιμετωπίσει το κοινοβούλιο όλα αυτά τα δύσκολα ζητήματα σε μια κρίσιμη συγκυρία».



Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ δήλωσε αισιόδοξη «για τη σταθερότητα, την ευθύνη αλλά και για την ελπίδα», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι πολίτες που αποφασίζουν «θα πράξουν το καθήκον τους για την Κύπρο του σήμερα και του αύριο».

Σε ερώτηση για τη συμμετοχή των πολιτών, η κ. Δημητρίου απάντησε ότι πρέπει ο κόσμος να ψηφίσει, εφόσον όπως είπε δεν αφήνουμε τους άλλους να αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς. «Πρέπει να είμαστε ενεργοί και να επιλέξουμε τους καλύτερους και τις καλύτερες, που μπορούν να διαχειριστούν τα ζητήματα που έχουμε ενώπιόν μας» σημείωσε ευχόμενη παράλληλα να πάνε όλα καλά.

Αναφερόμενη στην οικογένεια και στους φίλους που τη συνόδευσαν στην κάλπη στη γενέτειρά της στους Τρούλλους, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ εξέφρασε τη χαρά της τονίζοντας η μέρα της ξεκίνησε με εκκλησιασμό και μετέπειτα με επίσκεψη στη γιαγιά της με τη μητέρα της και όλη την οικογένεια, όπου και πήρε την ευχή της. Τόνισε δε ότι ποτέ δεν ξεχνά από πού ξεκίνησε, και πάντα εκτιμά τους ανθρώπους που ήταν από την αρχή δίπλα της.

«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι και εύχομαι ότι όλα θα πάνε καλά» κατέληξε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.