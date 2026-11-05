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Ως «πολιτική καταστροφή» χαρακτήρισε τη συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις (Ron DeSantis), προειδοποιώντας χθες, Τετάρτη, ότι το αποτέλεσμα ενδέχεται να αποδυναμώσει το κόμμα για χρόνια. Οι δηλώσεις του ακολούθησαν εκείνες του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς (JD Vance), ο οποίος απέδωσε την ήττα στον πόλεμο στο Ιράν και την ακρίβεια. Ο ΝτεΣάντις, ωστόσο, διαφοροποιήθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), παρουσιάζοντας διαφορετική ερμηνεία για τα αίτια της εκλογικής συντριβής.

«Αυτό πλησιάζει σε επίπεδο εξάλειψης των ρεπουμπλικάνων σε πολλούς τομείς της χώρας», υπογράμμισε ο κ. ΝτεΣάντις χθες σε παρέμβασή του.

Η ήττα δεν οφειλόταν σε «θετική άποψη για τους δημοκρατικούς», επρόκειτο για «απόρριψη των ρεπουμπλικάνων στην Ουάσιγκτον» από τους ψηφοφόρους, έκρινε ο κυβερνήτης, μιλώντας για το «πολιτικό ισοδύναμο πλήγματος μετεωρίτη».

Posting a longer cut of Ron DeSantis dropping some truth bombs about the state of the Republican Party after last night's blue tsunami. Hard to argue with any of this to be honest. pic.twitter.com/wLrFpY48t6 — Aaron Rupar (@atrupar) November 4, 2026

Το κόμμα έχασε προχθές τον έλεγχο και των δυο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου.

Ο Ρον ΝτεΣάντις αποστασιοποιήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος επέρριψε την ήττα στην ανεπαρκή «ποιότητα» των κατά τόπους υποψηφίων της παράταξης και υποστήριξε ότι η δική του δημοτικότητα δεν μεταφράστηκε σε ψήφους υπέρ των δημοκρατικών. Αναγνώρισε πάντως ότι ο πόλεμος στο Ιράν και η συνεπακόλουθη αύξηση των τιμών των καυσίμων είχαν συμβολή στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Από την πλευρά του ο κυβερνήτης επισήμανε ότι οι ρεπουμπλικάνοι μπορεί να δυσκολευτούν να ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου για χρόνια. Σημείωσε πως δεν αναμένει νίκη στις γενικές εκλογές του 2028 ούτε στη Γερουσία, ούτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο κ. ΝτεΣάντις, 48 ετών, ήταν αντίπαλος του κ. Τραμπ στην εσωκομματική διαδικασία για την επιλογή του υποψηφίου της παράταξης στις εκλογές του 2024, αλλά αποσύρθηκε έπειτα από δυσμενή αποτελέσματα στις ψηφοφορίες στην Άιοβα και κατόπιν τάχθηκε υπέρ του μεγιστάνα. Δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου το χρίσμα το 2028. Τον Μάρτιο, ερωτηθείς σχετικά, απάντησε «θα δούμε». Η θητεία του στο αξίωμα ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο.

Ακόμη υπογράμμισε την επιτυχία του κόμματος στην πολιτεία του, όπου οι ρεπουμπλικάνοι δεν υπέστησαν απώλειες όπως στην υπόλοιπη χώρα, πιστώνοντας το γεγονός αυτό στα πεπραγμένα της κυβέρνησής του και του ιδίου και στην «εμπιστοσύνη» των ψηφοφόρων στο πρόσωπό του.

tanea.gr