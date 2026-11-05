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Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα BAF δημιουργεί στη Λευκωσία έναν χώρο αφιερωμένο στην καλλιτεχνική έρευνα, την ανταλλαγή και τον διάλογο.

Στο φετινό Residency και το Studio Mentoring Program 2026 συμμετέχουν οι πιο κάτω καλλιτέχνες: Αντρέας Κέλπης, Elin Yurtdaş, Σάββας Γερολεμίδης και Yeti.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου 2026, στους χώρους του Ιδρύματος στη Λευκωσία. Την καθοδήγησή τους ανέλαβαν οι μέντορες Αντρέας Στυλιανού, Ελπίδα Φραγκεσκίδου, Μαρία Λοιζίδου και Μάρια Στάθη, οι οποίοι αποτέλεσαν και την κριτική επιτροπή επιλογής των καλλιτεχνών. Μέσα από ατομικές και ομαδικές συναντήσεις, το mentoring διαμορφώνει μια συνεχή συζήτηση γύρω από το έργο κάθε καλλιτέχνη και τα ερωτήματα που αναδύονται κατά την ανάπτυξή του.

Στο φετινό Residency και το Studio Mentoring Program 2026 συμμετέχουν οι πιο κάτω καλλιτέχνες: Αντρέας Κέλπης, Elin Yurtdaş, Σάββας Γερολεμίδης και Yeti. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου 2026, στους χώρους του Ιδρύματος στη Λευκωσία. Την καθοδήγησή τους ανέλαβαν οι μέντορες Αντρέας Στυλιανού, Ελπίδα Φραγκεσκίδου, Μαρία Λοιζίδου και Μάρια Στάθη, οι οποίοι αποτέλεσαν και την κριτική επιτροπή επιλογής των καλλιτεχνών. Μέσα από ατομικές και ομαδικές συναντήσεις, το mentoring διαμορφώνει μια συνεχή συζήτηση γύρω από το έργο κάθε καλλιτέχνη και τα ερωτήματα που αναδύονται κατά την ανάπτυξή του.

Το Residency συνεχίζει τη δέσμευση του BAF για τη στήριξη νέων καλλιτεχνικών φωνών στην Κύπρο, προσφέροντας χρόνο, χώρο και καθοδήγηση για την εξέλιξη της πρακτικής τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι καλλιτέχνες έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν ιδέες, να επανεξετάσουν μεθόδους και να διερευνήσουν νέες κατευθύνσεις μέσα από τη συστηματική εργασία στο στούντιο.

Οι τέσσερις συμμετέχοντες φέρνουν μαζί τους διαφορετικές εικαστικές προσεγγίσεις, εμπειρίες και πεδία ενδιαφέροντος. Η συνύπαρξή τους στον χώρο του Ιδρύματος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καθημερινή ανταλλαγή και ουσιαστικό διάλογο, επιτρέποντας στην ατομική έρευνα να εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον κοινής δημιουργικής δραστηριότητας.

Το Residency προσφέρει οικονομική ενίσχυση και τη δυνατότητα εργασίας στους χώρους του Ιδρύματος, υποστηρίζοντας την καλλιτεχνική έρευνα, τον πειραματισμό και την παραγωγή νέου έργου. Επισκέψεις σε στούντιο και εκθέσεις, καθώς και συναντήσεις με καλλιτέχνες και επαγγελματίες από διαφορετικά πεδία, διευρύνουν τις αναφορές των συμμετεχόντων και δημιουργούν ευκαιρίες για διάλογο και ανταλλαγή.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με ομαδική έκθεση των τεσσάρων καλλιτεχνών, διάρκειας δύο μηνών, παρουσιάζοντας το έργο που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των δώδεκα εβδομάδων. Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση και τις ημερομηνίες της θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Το BAF είναι μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με έδρα τη Λευκωσία, το οποίο δραστηριοποιείται στον χώρο της σύγχρονης τέχνης. Μέσα από τις δράσεις του, στηρίζει την καλλιτεχνική δημιουργία και ενθαρρύνει την έρευνα, την ανταλλαγή και τον διάλογο. Παράλληλα, το BAF αναπτύσσει τη μόνιμη συλλογή του και επιδιώκει να διατηρεί μια ουσιαστική και διαχρονική σχέση με τους καλλιτέχνες και το έργο τους.