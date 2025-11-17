Είναι «λυπηρό και άδικο» να τίθενται υπό αμφισβήτηση τα κίνητρα μεγάλων δωρητών, αναφέρει σε ανακοίνωση του το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο με ανακοίνωση του προχώρησε σε αποσαφήνιση των στοιχείων για το κόστος ανέγερσης της Βιβλιοθήκης-Κέντρου Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», μετά από δηλώσεις του πρώην Διευθυντή Τεχνικού Ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Αντρέα Χασαπόπουλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστήμιου, το έργο κατακυρώθηκε, βάσει της διαδικασίας των δημοσίων συμβάσεων, στον χαμηλότερο προσφοροδότη J&P and J&P Avax για 29,7 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, ποσό σημαντικά χαμηλότερο από την αρχική εκτίμηση των Τεχνικών Υπηρεσιών και της έκθεσης επιμετρητή ποσοτήτων. Ο τελικός λογαριασμός του έργου ανήλθε σε 31,6 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, εκ των οποίων 24,9 εκατ. ευρώ καλύφθηκαν μέσω συγχρηματοδότησης από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Πανεπιστήμιο σημειώνει ότι η δωρεά της οικογένειας Ιωάννου ύψους 10 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 8 εκατ. για την κάλυψη μέρους του κατασκευαστικού κόστους και 2 εκατ. για την αμοιβή του αρχιτέκτονα Jean Nouvel, δεν μπορούσε να καλύψει εξ ολοκλήρου τη δαπάνη για την ανέγερση του εμβληματικού κτηρίου.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση το Πανεπιστήμιο Κύπρου, εκφράζει ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια Ιωάννου και όλους τους ευεργέτες του Πανεπιστημίου.