Σε διαθεσιμότητα τίθεται ο 42χρονος αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη (10/06) για υπόθεση που αφορούσε στα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Εναντίον του διερευνώνται αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2026 στην επαρχία Λεμεσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο 42χρονος φέρεται να μίλησε με μάρτυρα κατηγορίας, λέγοντάς του να καταθέσει υπέρ του 45χρονου κατηγορούμενου ειδικού αστυφύλακα, που συνελήφθη τον Μάιο στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Αστυνομίας και της νεοσύστατης Υποδιεύθυνσης Πάταξης Οργανωμένου Εγκλήματος (του λεγόμενου «κυπριακού FBI»), για την εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου με διεθνείς διασυνδέσεις και χρηματοοικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν εξασφαλίσει οι ανακριτές, ο 42χρονος, ο οποίος υπηρετεί ως αστυνομικός σε αστυνομικό σταθμό της πόλης, φέρεται να προσέγγισε τον μάρτυρα κατηγορίας και να του υπέδειξε ή να τον παρότρυνε ως προς το περιεχόμενο της κατάθεσής του, ώστε αυτή να είναι ευνοϊκή για τον κατηγορούμενο αστυφύλακα στην εν λόγω υπόθεση.

Ως εκ τούτου, ο 42χρονος τίθεται σε διαθεσιμότητα, ενώ με την ολοκλήρωση των εξετάσεων της υπόθεσης θα κατηγορηθεί γραπτώς και θα κλητευθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.