Λήξη κοινοβουλευτικής δράσης. Σήμερα το απόγευμα, η Αννίτα Δημητρίου θα «σφυρίξει» το τέλος ή, καλύτερα, θα «χτυπήσει» για τελευταία φορά τη σφύρα για την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Η Βουλή θα διαλυθεί και η αντίστροφη μέτρηση για τις βουλευτικές εκλογές του 2026 θα ξεκινήσει.

Σήμερα θα βρεθούν για τελευταία φορά στα κοινοβουλευτικά έδρανα τουλάχιστον δεκαοκτώ βουλευτές, οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν επαναδιεκδικούν εκλογή στην Βουλή. Πρόκειται για τους Ευθύμιο Δίπλαρο, Αβέρωφ Νεοφύτου, Νίκο Τορναρίτη, Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριο Κουλλά και Κυριάκο Χατζηγιάννη από τον ΔΗΣΥ. Υποψήφιος δεν θα είναι ούτε ο Νίκος Σύκας, μετά την απόφαση του κόμματος για αφαίρεση από το ψηφοδέλτιο του κόμματος. Από το έδρανα αποχωρεί και ο Μάριος Μαυρίδης, ο οποίος ωστόσο επαναδιεκδικεί θέση εκπροσώπου των Μαρωνιτών στη Βουλή, άρα δεν συμπεριλαμβάνεται στους δεκαοκτώ που αποχωρούν οριστικά.

Από πλευράς ΑΚΕΛ, δεν επαναδιεκδικούν οι Άντρος Κυπριανού, Άντρος Καυκαλιάς και Κώστας Κώστα. Υποψηφιότητα δεν θα υποβάλει ούτε ο Χρίστος Χριστόφιας. Από το ΔΗΚΟ δεν θα είναι υποψήφιοι ο Παύλος Μυλωνάς και ο Χρίστος Ορφανίδης. Υποψήφιοι δεν είναι ούτε ο Ηλίας Μυριάνθους και Μαρίνος Σιζόπουλος της ΕΔΕΚ, ούτε και ο Κωστής Ευσταθίου, ο οποίος καθόταν στα έδρανα των ανεξάρτητων μετά τη διαγραφή του από την ΕΔΕΚ. Δεν διεκδικεί θέση επίσης ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου των Οικολόγων, ενώ την αποχώρησή του από τα κοινοβουλευτικά έδρανα ανακοίνωσε και ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν.

Βέβαια, και όσοι επαναδιεκδικούν δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα είναι στη νέα Βουλή, καθώς κάποιοι εξ αυτών είναι πολύ πιθανόν να μην επανεκλεγούν. Κάποιοι άλλοι, αν τα καταφέρουν, θα είναι με ψηφοδέλτια νέων κομμάτων, όπως για παράδειγμα η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία από το ΑΚΕΛ μετακόμισε στο ΑΛΜΑ, και οι Ανδρέας Αποστόλου από ΕΔΕΚ και Μιχάλης Γιακουμή από ΔΗΠΑ που μετακόμισαν στο ΔΗΚΟ.

Η σημερινή συνεδρία ξεκίνησε με νομοθετική εργασία, καθώς το σώμα έχει αρκετή δουλειά να ολοκληρώσει. Παράλληλα, ενώπιον της Ολομέλειας τίθενται και ορισμένες από τις αναπομπές του Προέδρου.

Ακολούθως, θα ξεκινήσει το τελετουργικό της διάλυσης με τον απολογισμό της Προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου και, ακολούθως, οι αποχωρήσαντες βουλευτές θα έχουν χρόνο 3 λεπτών ο καθένας για ομιλία.

Η σημερινή συνεδρία δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι είναι η τελευταία, καθώς νομικά μπορεί να συγκληθεί το σώμα, εάν παραστεί ανάγκη, για να εξετάσει ένα θέμα. Αυτό έγινε εξάλλου και το 2021, όταν η Βουλή συνεδρίασε ξανά μετά τη διάλυσή της για την εξέταση πέντε αναπομπών τότε από τον Πρόεδρο. Η τελευταία Ολομέλεια έγινε και τότε στις 23 Απριλίου ωστόσο το Σώμα συνήλθε ξανά στις 20 Μαΐου για να εξετάσει τις αναπομπές.

Η σημερινή απόφαση

Απόφαση για διάλυση της Βουλής των Αντιπροσώπων με βάση το άρθρο 67 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επειδή, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 67.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Βουλή των Αντιπροσώπων δύναται να διαλυθεί μόνο με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, περαιτέρω, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 67.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η απόφαση αυτή καθορίζει την ημερομηνία διενέργειας των γενικών εκλογών, η οποία δεν δύναται να απέχει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες και περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία λήψης της οικείας απόφασης,

Και επειδή, έτι περαιτέρω, βάσει των διατάξεων του ίδιου ως άνω άρθρου 67.2, στην εν λόγω απόφαση πρέπει να καθορίζεται η ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης της νεοεκλεγόμενης Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία δεν δύναται να απέχει πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία διενέργειας των γενικών εκλογών,

για όλους τους πιο πάνω λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφασίζει:

τη διάλυσή της, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 67.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, από την 23η Απριλίου 2026,

τον καθορισμό ημερομηνίας διενέργειας γενικών εκλογών προς ανάδειξη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία ορίζεται την 24η Μαΐου 2026, και

τον καθορισμό της πρώτης συνεδρίας της νεοεκλεγόμενης Βουλής των Αντιπροσώπων για την Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026, στις 4.00 το απόγευμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.