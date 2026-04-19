Με ατζέντα που περιλαμβάνει τρεις αναπομπές νόμων, το νομοσχέδιο που αφορά στην εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το Σύμφωνο της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο, αλλά και με προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις που αφορούν στους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες, συνέρχεται την Πέμπτη, 23 Απριλίου, η Ολομέλεια της Βουλής, ένα μόλις μήνα πριν τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών και αφού οι εργασίες της έχουν παραταθεί κατά τρεις σχεδόν εβδομάδες.

Οι αναπομπές αφορούν στον νόμο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο οποίος προβλέπει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει, μέσω διατάγματος, τον τρόπο αποζημίωσης της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αυτοκαταναλωτές, αλλά και στον νόμο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, που προβλέπει τη φύλαξη και επίβλεψη των μαθητών της δημοτικής εκπαίδευσης.

Το νομοσχέδιο για τον περί Προσφύγων Νόμο βρίσκεται επίσης στην ατζέντα, αποσκοπώντας στην πλήρη εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το νέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο πριν από την έναρξη ισχύος του τον Ιούνιο του 2026.

Όπως είχε δηλώσει ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ο Υφυπουργός Μετανάστευσης, Νικόλας Ιωαννίδης, το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και γενικότερα ένα ολοκληρωμένο, ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο για τη μετανάστευση.

Επιπρόσθετα, ενώπιον της Ολομέλειας αναμένεται να τεθεί και πρόταση νόμου των Βουλευτών του ΑΚΕΛ Γιώργου Λουκαΐδη, Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας Νικολάου και Βαλεντίνου Φακοντή, για τροποποιήσεις στον νόμο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως.

Συνολικά τέσσερις προτάσεις νόμου αναμένεται να εξετάσει το σώμα για τροποποιήσεις στον νόμο περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και περί Συναφών Θεμάτων. Πρόταση νόμου έχει καταθέσει η Αννίτα Δημητρίου, Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, καθώς και ο Δημήτρη Δημητρίου, από την ίδια κοινοβουλευτική ομάδα.

Πρόταση νόμου κατέθεσαν, επίσης, ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων, οι Βουλευτές του ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης, Ζαχαρίας Κουλίας και Παύλος Μυλωνάς, ο Αλέκος Τρυφωνίδη εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης, ο ανεξάρτητος Ανδρέα Θεμιστοκλέους και η ανεξάρτητη Αλεξάνδρα Ατταλίδου.

Μία τέταρτη πρόταση κατατέθηκε με στήριξη από τους Βουλευτές του Κινήματος Οικολόγων, Χαράλαμπο Θεοπέμπτου και Σταύρο Παπαδούρη, τους Βουλευτές του ΔΗΚΟ, Χρίστο Ορφανίδη, Χρύσανθο Σαββίδη, Παύλο Μυλωνά, Ζαχαρία Κουλία και Μιχάλη Γιακουμή, τον Βουλευτή της ΔΗΠΑ, Αλέκο Τρυφωνίδη και την ανεξάρτητη Αλεξάνδρα Ατταλίδου.

