Η Επιτροπή Εργασίας της Βουλής αποφάσισε κατά πλειοψηφία να αποδεχθεί τους λόγους της αναπομπής του νόμου για το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Ανδρέα Καυκαλιά.

Ο κ. Καυκαλιά ανέφερε ότι στην αναπομπή του νόμου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικαλείται λόγους διάκρισης εξουσιών, περιορισμών των εσόδων του κράτους, αύξηση του προϋπολογισμού και ίσης μεταχείρισης των εταιρειών.

Βουλευτές μέλη της Επιτροπής που διαφωνούν με την αναπομπή ανέφεραν ότι θα θέσουν το θέμα στην Ολομέλεια της Βουλής για μερική αποδοχή της αναπομπής, προσθέτοντας ότι το θέμα θα ξεκαθαρίσει στην Ολομέλεια.

Μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε ότι οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας έθεσαν ως μόνο λόγο της αναπομπής το θέμα της αναδρομικότητας του νόμου.

Η τροπολογία του νόμου για το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής που ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής προέβλεπε την αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2010, ώστε να εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο οι αμοιβές ναυτικών που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας.

Η αναπομπή του νόμου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επικεντρώνεται σε προβληματικές διατάξεις που επεκτείνουν τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση εργοδοτικών εισφορών στον τομέα της ναυτιλίας, ειδικά για μη κατοίκους Κύπρου. Η αναδρομική ισχύς από το 2010 ενδέχεται να προκαλέσει επιστροφές εισφορών προς εργοδότες, επιβαρύνοντας τα δημόσια οικονομικά, ενώ εγείρονται ζητήματα ισότητας και συμβατότητας με το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και πιθανή παραβίαση των κανόνων κρατικών