Την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον νόμο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, που προέβλεπε πως από τη σχολική χρονιά 2026-2027 και εφεξής την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φύλαξη των μαθητών που βρίσκονται εντός του σχολείου πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου θα την είχε το Υπουργείο Παιδείας, έκανε αποδεκτή η Βουλή.

Οι λόγοι της αναπομπής

Υπενθυμίζεται πως για ο νόμος ψηφίστηκε στις 26 Μαρτίου με την ΠΟΕΔ να εκφράζει έντονες διαφωνίες, ενώ αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο στις 9 Απριλίου 2026 κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως σημειώνεται στην αναπομπή, μεταξύ άλλων, «η Βουλή των Αντιπροσώπων κατά την άσκηση του νομοθετικού της έργου δεν μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε διοικητικής φύσεως εξουσία, η οποία έχει τεθεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Υπουργικού Συμβούλιου, όπως συμβαίνει εν προκειμένω. Όταν ένας νόμος εμπεριέχει στοιχεία διοικητικής ενέργειας, είναι αντισυνταγματικός καθότι θεωρείται ότι η νομοθετική εξουσία επεμβαίνει στον τομέα των αρμοδιοτήτων της εκτελεστικής εξουσίας. Ο καθορισμός του ημερήσιου χρόνου λειτουργίας των σχολείων Δημοτικής εκπαίδευσης, του χρόνου προσέλευσης των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε αυτά, το θέμα της λήψης κατάλληλων μέτρων για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών από τα σχολεία και γενικότερα το θέμα της επίβλεψης και φύλαξης των παιδιών αλλά και του καθορισμού του χρονικού πλαισίου που υφίσταται η υποχρέωση αυτή αποτελούν διοικητικής φύσεως ρυθμίσεις, οι οποίες ως εκ της φύσεως και των χαρακτηριστικών τους εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας».

Υπάρχουν κενά – Κανείς δεν έχει την ευθύνη

Σε τοποθέτησή του στην Ολομέλεια ο εισηγητής της πρότασης, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε πως είναι με μεγάλη λύπη που βλέπει αυτήν την πρόταση να αναπέμπεται ενώ όλη η Κύπρος θέλει να έχουν ασφάλεια τα παιδιά και το πρωί και το μεσημέρι.

«Ιδίως το μεσημέρι, που μέχρι να παραλάβουν τα παιδιά οι κηδεμόνες και οι παππούδες, έρχονται οι επιτήδειοι και τους γλυκομιλούν. Το Υπουργείο θεωρεί πρώτιστο μέλημα του αλλά εδώ και τρία χρόνια οι διαβουλεύσεις δεν τελεσφόρησαν. Υπάρχουν έξοδα για να γίνει αυτό. Δεν είπαμε ποτέ να αναλάβουν αυτό το ρόλο οι δάσκαλοι. Αν και θα έπρεπε να είναι η πρώτιστη έννοια τους τα παιδιά για να ξεφύγουν από αυτά τα επικίνδυνα φαινόμενα. Μπορεί να είναι αυστηρά αντισυνταγματικό γιατί χρειάζονται 50-60 χιλιάδες για να φυλάμε τα παιδιά το μεσημέρι. Αν απορρίψουμε την αναπομπή, με την ευαισθησία τους ο Πρόεδρος και η Υπουργός Παιδείας πιστεύω πως θα το αποδεχθούν και θα προχωρήσουν σε διαβουλεύσεις για να βρεθεί η λύση για το ποιος θα φυλάει τα παιδιά», πρόσθεσε.

Με τη σειρά του ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας Παύλος Μυλωνάς, είπε πως «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας θεσμός που να έχει την ευθύνη προσοχής και φύλαξης των παιδιών κατά την προσέλευση και κατά την αποχώρηση. Υπάρχουν κενά, γι’ αυτό και εμείς θα καταψηφίσουμε την αναπομπή του Προέδρου».

Εν τέλει η Βουλή έκανε αποδεκτή την αναπομπή του Προέδρου με 33 ψήφους υπέρ (ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, 1 ψήφο από ΔΗΠΑ, 3 ανεξάρτητοι), 17 εναντίον (ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, Οικολόγοι και 2 ψήφους από ΔΗΠΑ) και 1 αποχή του βουλευτή Κ. Ευσταθίου.