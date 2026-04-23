Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωση Συντακτών Κύπρου εκφράζει έντονη ανησυχία για το αυξανόμενο φαινόμενο αποφυγής δημοσιογραφικών ερωτήσεων από κυβερνητικούς και κρατικούς αξιωματούχους, επισημαίνοντας ότι η πρακτική αυτή πλήττει τη διαφάνεια και την ενημέρωση της κοινής γνώμης.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΣΚ τονίζει ότι η άρνηση απάντησης σε ερωτήματα των δημοσιογράφων δεν υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, καθώς περιορίζει τον δημόσιο διάλογο και αποδυναμώνει την κριτική προσέγγιση των δημόσιων ζητημάτων. Υπογραμμίζει δε ότι οι δημοσιογράφοι έχουν καθήκον να θέτουν ερωτήματα, ενώ οι αξιωματούχοι έχουν υποχρέωση να απαντούν, στο πλαίσιο της δημόσιας λογοδοσίας.

Αφορμή για την παρέμβαση αποτέλεσαν δύο πρόσφατα περιστατικά που σχετίζονται με την υπόθεση «Σάντη». Στην πρώτη περίπτωση, ο Θεμιστός Αρνάουτης, στις 16 Απριλίου 2026, προχώρησε σε δηλώσεις, ωστόσο δεν δέχθηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφους. Στη δεύτερη περίπτωση, μετά τη συνεδρία του Υπουργικό Συμβούλιο Κύπρου στις 21 Απριλίου 2026, δεν έγιναν δηλώσεις προς τα ΜΜΕ, παρά το γεγονός ότι είχε ληφθεί απόφαση για κάθοδο του FBI στην Κύπρο.

Το Δ.Σ. της ΕΣΚ σημειώνει ότι η αποφυγή δηλώσεων ενδέχεται να συνδέεται με την αποφυγή δύσκολων ερωτήσεων, υπογραμμίζοντας πως οι δημοσιογράφοι δεν περιορίζονται στην απλή καταγραφή δηλώσεων, αλλά διερευνούν και ελέγχουν την εξουσία, λειτουργώντας προς όφελος της κοινωνίας.

Καταλήγοντας, καλεί τους αξιωματούχους να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων, τονίζοντας ότι πρόκειται για αδιαπραγμάτευτο στοιχείο της δημοκρατικής λειτουργίας και της ενημέρωσης των πολιτών.