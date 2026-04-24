Η εικόνα του μνημειακού χώρου της Κάτω Βρύσης, στη Γεροσκήπου, παρουσιάζει ήδη αισθητή βελτίωση, ενώ το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί πολύ σύντομα.

Αυτό τονίζει με δηλώσεις του στο philenews ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ιεροκηπίας, Ανδρέας Σιήκκης, επισημαίνοντας ότι και το εκτεταμένο πρόγραμμα επιδιορθώσεων και αναβάθμισης του οδικού δικτύου στον Δήμο Ιεροκηπίας, συνεχίζεται με εντατικό ρυθμό.

Στόχος, τόνισε ο κ. Σιήκκης, να καταστεί η πόλη πιο λειτουργική και ασφαλής για όλους. Με τις δικές μας δυνάμεις προχωρούμε στην συντήρηση και βελτίωση όσο το δυνατόν περισσότερων δρόμων, ενισχύοντας τόσο την εικόνα της πόλης όσο και την καθημερινότητα των δημοτών και των οδηγών, ανέφερε.