Πέρασε από χίλια κύματα, αλλά έγραψε ιστορία ο Καναδάς!Σε ένα πολύ κακό ματς, στο οποίο ωστόσο ήταν ανώτερη, η ομάδα του Τζέσι Μαρς, τα βρήκε σκούρα απέναντι στην πολύ μαχητική, αλλά άκρως ακίνδυνη, Νότια Αφρική με το γκολ του τρομερού Εουστάκιο στο 90’+2′ να της χαρίζει νίκη με σκορ 1-0 και πρώτη, ιστορικά, πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ!

Στράφι πήγε η υπερπροσπάθεια των παικτών του Ούγκο Μπρόος που εκτός από δυο σουτ του Απόλις στο δεύτερο ημίχρονο δεν απείλησαν, παίζοντας… κατενάτσιο και τιμωρήθηκαν από τον χαφ της LA FC. Αποθέωση για τον Αλφόνσο Ντέιβις, ο οποίος πέρασε στο ματς στο 65′ για πρώτη φορά στο τουρνουά και ξεσήκωσε την κερκίδα στο Λος Άντζελες.

Το Μαρόκο ή η Ολλανδία θα είναι ο αντίπαλος του Καναδά στην επόμενη φάση του Μουντιάλ.

To ματς:

Αρκετή ένταση και ταχύτητα στην εκκίνηση του ματς στο Λος Άντζελες με την Νότια Αφρική να απειλεί πρώτη τον Καναδά, όταν ο Μοκοένα δοκίμασε το πόδι του από μακριά και ο Κρεπό έπεσε στη γωνία του και απέκρουσε.

Στο 15′ ήταν η ώρα των Καναδών να δημιουργήσουν την πρώτη τους στιγμή, όταν από το κόρνερ του Εουστάκιο, ο Ντέιβιντ, βρέθηκε σε καλό σημείο στην περιοχή και έκανε το μονοκόμματο σουτ, αλλά αστόχησε.

Η ομάδα του Μαρς, προσπάθησε ξανά μέσω στατικής φάσης να βρει ένα γκολ και στο 22′ από το φάουλ του Εουστάκιο, ο Κορνέλιους μπήκε στην πορεία της μπάλας για να κάνει την κεφαλιά, ωστόσο δεν βρήκε την μπάλα γεμάτα και ο Γουίλιαμς μπλόκαρε.

Στο 44′ ο Καναδάς έφτασε μια ανάσα από το γκολ και πάλι από εκτέλεση κόρνερ, με την μπάλα να φτάνει στη μικρή περιοχή, με την κεφαλιά να αποκρούεται από τον Γουίλιαμς, τον Κορνέλιους να μην μπορεί να πλασάρει σωστά, ενώ ο Μπιουκάναν που επωφελήθηκε από τις κόντρες έκανε το σουτ, αλλά και πάλι ο Γουίλιαμς έβαλε στοπ διατηρώντας το 0-0 που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Ιδιαίτερα κακό το θέαμα στο δεύτερο ημίχρονο με τις δυο ομάδες να επενδύουν στην άμυνά τους και στις δυνατές κόντρες, χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην επίθεσή τους. Ο Καναδάς ήταν αυτός που κυκλοφορούσε πιο εύκολα την μπάλα και προσπαθούσε πιο ορθολογικό τρόπο να πλησιάσει την αντίπαλη περιοχή.

Η πρώτη τελική στο δεύτερο 45λεπτο, καταγράφηκε στο 62′ όταν η μπάλα έφτασε αριστερά στον Απόλις, αυτός δοκίμασε ένα μακρινό σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Ο Καναδάς προσπάθησε να απαντήσει με γκολ τρία λεπτά αργότερα, χάνοντας τη μεγαλύτερη στιγμή του ματς. Ο Μίλερ έβγαλε υπέροχη κάθετη πάσα στον Ολουβασέγι που έφυγε στο ανοικτό γήπεδο, βγήκε στο τετ-α-τετ και πλάσαρε, ο Γουίλιαμς απέκρουσε, ενώ στη συνέχεια, με την μπάλα να παίρνει τροχιά προς τα δίχτυα, ο Μποκάζι πρόλαβε τον Ντέιβιντ πριν σκοράρει.

Στο 75′ το γήπεδο ξεσηκώθηκε, αφού ο Αλφόνσο Ντέιβις πέρασε στο ματς και αποθεώθηκε έντονα μετά την απουσία του από τα τρία ματς των ομίλων. Η επιρροή του αριστερού μπακ της Μπάγερν ήταν άμεση, αφού ο Καναδάς, αναθάρρησε και έβαλε περισσότερη ένταση στο παιχνίδι του, απειλώντας στο 78′ με τον Ντέιβις να κάνει εξαιρετική κάθετη στον Ντέιβιντ, αυτός σούταρε από δύσκολη γωνία, με τον Γουίλιαμς να αποκρούει.

Ο Καναδάς ενέτεινε την πίεσή του και στο 90’+2′ αυτή απέδωσε καρπούς! Ωραία προσπάθεια και σέντρα από τα δεξιά, με την άμυνα της Νοτίου Αφρικής να απομακρύνει, η μπάλα όμως πήγε στον Εουστάκιο, που έκανε κοντρόλ και σούταρε, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και τον Καναδά για πρώτη φορά στους «16» του Μουντιάλ!

Πληροφορίες από GOAL