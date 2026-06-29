Να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ρωσίας και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις σε βάρος της χώρας του, υποσχέθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς η Ουκρανία συνεχίζει τα πλήγματα σε ρωσικές υποδομές του στρατού και των υδρογονανθράκων.

Ο Πούτιν, μιλώντας στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος Ενωμένη Ρωσία εν όψει των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ότι η Ρωσία περνά μια δύσκολη περίοδο, αλλά ότι αυτή έχει διδάξει πολλά στη χώρα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Αναγνώρισε, μάλιστα, ότι υπάρχουν ουρές στα βενζινάδικα και προβλήματα ανεφοδιασμού της αγοράς, παρατηρώντας ότι η Ρωσία πρέπει να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των επιθέσεων ουκρανικών drones σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες συνδέονται με τις ελλείψεις.

«Βλέπουμε τα προβλήματα. Τα αναγνωρίζουμε και τα διευθετούμε. Ωστόσο, θα εγγυηθούμε αναμφίβολα την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας», δήλωσε ο Πούτιν στο συνέδριο του κόμματός του. “Θα αντιμετωπίσουμε αναμφίβολα όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών επιθέσεων κατά του εδάφους μας και των υποδομών μας”, πρόσθεσε, αναφερόμενος στα πλήγματα του Κιέβου στο έδαφος της Ρωσίας.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες την εκστρατεία πληγμάτων που διεξάγει κατά της Ρωσίας και των περιοχών της Ουκρανίας που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο. Η εκστρατεία της διεξάγεται ως αντίποινα, όπως δηλώνει, για τους βομβαρδισμούς της Μόσχας που τη βυθίζουν στο πένθος σχεδόν καθημερινά από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής επίθεσης τον Φεβρουάριο του 2022.

Το Κίεβο στοχοθετεί κυρίως τις ενεργειακές υποδομές προκειμένου να σταματήσει την εισροή του μεγάλου κέρδους από τους υδρογονάνθρακες που επιτρέπει στο Κρεμλίνο να χρηματοδοτεί την πολεμική του προσπάθεια.

Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές λίγες ώρες μετά τη “μαζική” επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή του Κρασνοντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, κατά την οποία ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πυρκαγιά προκλήθηκε στο μεγάλο διυλιστήριο Σλαβιάνσκ επί του Κουμπάν, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Βενιαμίν Κοντράτιεφ.

Στις 18 Ιουνίου, επίθεση σε μεγάλο διυλιστήριο της Μόσχας προκάλεσε μεγάλες εκρήξεις και πυρκαγιά.

Η χερσόνησος της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε το 2014 στη Ρωσική Ομοσπονδία, τέθηκε την Παρασκευή σε “κατάσταση έκτακτης ανάγκης” εξαιτίας των πληγμάτων που το Κίεβο διεξάγει κατά κύματα, τα οποία ανάγκασαν τις αρχές να αναστείλουν την πώληση καυσίμων στους ιδιώτες και να επιβάλλουν διακοπές ρεύματος.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι τα πλήγματα αυτά “σημαίνουν λιγότερους πόρους για τη ρωσική πολεμική μηχανή και ένα νέο βήμα προς την ειρήνη”, σε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέροντας ότι διεξήχθησαν πλήγματα στα διυλιστήρια του Σλαβιάνσκ επί του Κουμπάν και στην περιφέρεια Γιαροσλάβλ, βορείως της Μόσχας.

Συγκροτήθηκε ειδική ομάδα για τη διασφάλιση των προμηθειών

Ο Πούτιν, μιλώντας νωρίτερα σε συνάντηση ανώτερων αξιωματούχων με θέμα τον εφοδιασμό και τη διανομή καυσίμων, αναγνώρισε ότι τα προβλήματα εφοδιασμού με καύσιμα έχουν προκαλέσει ελλείψεις σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας και ότι μια ειδική ομάδα συστάθηκε ήδη και εργάζεται για να εξασφαλίσει την παροχή επαρκών ποσοτήτων σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία πρέπει να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των επιθέσεων ουκρανικών drones σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες συνδέονται με τις ελλείψεις. Ζήτησε τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση του εφοδιασμού του αγροτικού τομέα και ανέφερε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ.

«Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα προβλήματα για τους οδηγούς και τις επιχειρήσεις παραμένουν», είπε ο Πούτιν στη συνεδρίαση, σύμφωνα με όσα δημοσίευσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. «Δυστυχώς, εξακολουθούν να υπάρχουν ουρές και στα βενζινάδικα. Πρέπει να μειώσουμε στο ελάχιστο τις επιπτώσεις των τρομοκρατικών επιθέσεων στους πολιτικούς στόχους και τις υποδομές μας», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν ανέφερε ότι χρησιμοποιούνται τα αποθέματα βενζίνης, τα οποία ανέρχονται πλέον σε 1,7 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, και ότι τα επίπεδα παραγωγής του Ιουλίου αναμένεται να ξεπεράσουν αυτά που καταγράφηκαν τον Ιούνιο.

Είπε επίσης ότι εξετάζεται η επιβολή απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ, η οποία βρίσκεται υπό συζήτηση εδώ και αρκετό καιρό. «Εξετάζεται η ανάγκη να επιβληθεί πλήρης απαγόρευση στην εξαγωγή ντίζελ», δήλωσε στους συμμετέχοντες.

Η ειδική ομάδα για τον εφοδιασμό με καύσιμα εργάζεται ασταμάτητα, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η κατάσταση απαιτεί «συστημικά μέτρα που να ανταποκρίνονται στην κλίμακα των τρεχουσών προκλήσεων» για την αύξηση της προσφοράς και τη διατήρηση των τιμών σε λογικό επίπεδο.

protothema.gr