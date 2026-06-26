Μείωση 5,1% κατέγραψαν οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών στην Κύπρο τον Μάιο του 2026, φθάνοντας τους 127.538 τόνους, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Σε ετήσια βάση, πτώση σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία κατά 13,3% και σε αεροπλάνα κατά 7,5%, καθώς και στις πωλήσεις κηροζίνης, ασφάλτου, βαρέος μαζούτ, πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης.

Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στις πωλήσεις κηροζίνης (-23,6%), ενώ ακολούθησαν η άσφαλτος (-20,8%), το βαρύ μαζούτ (-18,2%) και το πετρέλαιο θέρμανσης (-11,5%).

Οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης υποχώρησαν κατά 4,1%, ενώ η βενζίνη σημείωσε οριακή μείωση 0,3% σε σχέση με τον Μάιο του 2025.

Αντίθετα, οι πωλήσεις ελαφρού μαζούτ αυξήθηκαν κατά 19%.

Οι πωλήσεις πετρελαιοειδών από πρατήρια μειώθηκαν κατά 2,6%, στους 56.867 τόνους.

Σε μηνιαία βάση, ωστόσο, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών τον Μάιο παρουσίασαν άνοδο 7,7% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στις υψηλότερες προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα, που αυξήθηκαν κατά 13,2%, καθώς και στις πωλήσεις πετρελαίου κίνησης και βενζίνης, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 8,8% και 8,3% αντίστοιχα.

Αντίθετα, οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία μειώθηκαν κατά 8,9% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατέγραψαν αύξηση 3,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Στο τέλος Μαΐου, τα συνολικά αποθέματα πετρελαιοειδών αυξήθηκαν κατά 7,1% σε σύγκριση με το τέλος Απριλίου.