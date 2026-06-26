Παράταση έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2026 στην εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης αποφάσισε η Κυβέρνηση, διατηρώντας την ελάφρυνση των 8,33 σεντ ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το μέτρο παρατείνεται με στόχο τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς οι διεθνείς τιμές καυσίμων εξακολουθούν να επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη συνεχιζόμενη αστάθεια στη Μέση Ανατολή.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι, παρά την τάση αποκλιμάκωσης που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στις διεθνείς τιμές και στις λιανικές τιμές καυσίμων, δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί σταθερό περιβάλλον στην αγορά.

Η αρχική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στις 24 Ιουνίου 2026, προέβλεπε παράταση του μέτρου από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου. Ωστόσο, μετά από αίτημα της πλειοψηφίας των κομμάτων στη συνεδρία της Βουλής στις 25 Ιουνίου, το Υπουργείο Οικονομικών συμφώνησε στην περαιτέρω επέκταση έως τις 17 Σεπτεμβρίου.

Η παράταση δίνει περιθώριο για επαναξιολόγηση του μέτρου με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής το φθινόπωρο.

Με τη ρύθμιση, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη διατηρείται μειωμένος από 0,429 ευρώ σε 0,359 ευρώ ανά λίτρο, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης παραμένει στα 0,33 ευρώ ανά λίτρο, από 0,40 ευρώ προηγουμένως.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το συνολικό όφελος για τους πολίτες από την παράταση του μέτρου εκτιμάται σε 12,4 εκατ. ευρώ.

Ευχάριστη έκπληξη η παράταση μείωσης φόρου κατανάλωσης λέει στο ΚΥΠΕ ο Σύνδ. Καταναλωτών

«Ήταν μια πολύ μεγάλη ευχάριστη έκπληξη» η παράταση της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο αυτή τη βδομάδα και ψήφισε χθες, Πέμπτη η Βουλή των Αντιπροσώπων, είπε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης.

Με βάση την απόφαση, όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η παράταση της μείωσης στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα κατά 8,33 σεντ το λίτρο παρατείνεται μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου.

Σημείωσε ότι ως Σύνδεσμος Καταναλωτών είναι «πολύ ευχαριστημένοι, διότι εκτιμούσαμε ότι δεν θα παρατεινόταν το μέτρο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι σε αυτή την περίπτωση από την 1η Ιουλίου οι καταναλωτές θα ξυπνούσαν βλέποντας τα καύσιμα ακριβότερα κατά 8 σεντ.

Εξάλλου, σημείωσε ότι παρατηρούνται μειώσεις στα καύσιμα το τελευταίο διάστημα, αλλά οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται αρκετά πιο ψηλά από τα επίπεδα που ήταν πριν τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι μέχρι χθες το βράδυ, η τιμή του λίτρου βενζίνης 95 ήταν 21,5 σεντ πιο ψηλά από την τιμή που είχε την 1η Μαρτίου και η τιμή του λίτρου πετρελαίου κίνησης ήταν 25 σεντ πιο ψηλά. Επίσης, το λίτρο πετρελαίου θέρμανσης είναι σήμερα ακριβότερο κατά 43,5 σεντ, συγκριτικά με την 1η Μαρτίου.

«Είμαστε αρκετά πιο ψηλά ακόμα», σημείωσε.

Όσον αφορά τις μειώσεις που παρατηρούνται στα πρατήρια μετά και την εκεχειρία στον πόλεμο, ο κ. Δρουσιώτης είπε ότι «βλέπουμε τις μειώσεις αλλά δεν ξέρουμε αν είναι οι μειώσεις που αναμένονταν ή πιο λίγες από αυτές που έπρεπε να ήταν», σημειώνοντας ότι ο Σύνδεσμος δεν διαθέτει στοιχεία για να μπορεί να το κρίνει αυτό, ενώ το Υπουργείο λέει ότι οι τιμές είναι δικαιολογημένες.

Ερωτηθείς αν ο Σύνδεσμος Καταναλωτών εκτιμά ότι θα μειωθούν κι άλλο οι τιμές το επόμενο διάστημα, είπε ότι «αναμένουμε ότι, αν δεν αλλάξει η γεωπολιτική κατάσταση και μείνει ως έχει, οπωσδήποτε θα πρέπει να μειωθούν ακόμα πιο κάτω».

Σημείωσε ότι αυτή τη βδομάδα σημειώθηκε μείωση περίπου 3 σεντ το λίτρο. Εκτιμώντας ότι οι εταιρείες πετρελαιοειδών φέρνουν νέα φορτία κάθε περίπου 8 μέρες, εκτίμησε ότι ως το τέλος της άλλης βδομάδας αναμένονται και νέες μειώσεις.