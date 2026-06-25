Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα, με 38 ψήφους υπέρ, την παράταση της εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης.

Η Βουλή ψήφισε τον περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2026, ο οποίος κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και εξετάστηκε με τη διαδικασία του επείγοντος.

Πριν από την ψήφιση, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνεδρίασε εκτάκτως για να μελετήσει το νομοσχέδιο και να ετοιμάσει την έκθεσή της προς την Ολομέλεια.

Η νομοθετική ρύθμιση παρατείνει για ακόμη δύο μήνες τους μειωμένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες καυσίμων κίνησης.

Οι υφιστάμενοι μειωμένοι συντελεστές επρόκειτο να λήξουν στις 30 Ιουνίου 2026. Με την τροποποίηση, το μέτρο παραμένει σε ισχύ μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία για επιπλέον δύο μήνες.