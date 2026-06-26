Η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, ενημέρωσε πελάτες της στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα διακόψει ορισμένες υπηρεσίες από την επόμενη εβδομάδα, καθώς δεν διαθέτει πλέον άδεια λειτουργίας που να καλύπτει την ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η αίτηση της εταιρείας για πανευρωπαϊκή άδεια στο πλαίσιο του κανονισμού MiCA απορρίφθηκε την περασμένη εβδομάδα από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες πριν από την προθεσμία της 1ης Ιουλίου, έως την οποία οι εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων στην ΕΕ οφείλουν να εξασφαλίσουν σχετική άδεια, διαφορετικά κινδυνεύουν με κυρώσεις.

Η Binance δήλωσε στο CNBC ότι θα επιδιώξει άδεια σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι FT, η εταιρεία εξετάζει πλέον την υποβολή αίτησης στη Γαλλία, ωστόσο η έγκριση εκτιμάται ότι δεν θα εξασφαλιστεί πριν από την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων.

Πελάτες της Binance σε Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία, όπου η εταιρεία διαθέτει τοπικές άδειες, έλαβαν αυτή την εβδομάδα ηλεκτρονικά μηνύματα με οδηγίες για την ανάληψη των κεφαλαίων τους από την πλατφόρμα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η εταιρεία ανέφερε ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα πριν από την 1η Ιουλίου και ότι ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να επηρεαστούν. Πρόσθεσε ότι θα επικοινωνήσει απευθείας μαζί τους, παρέχοντας πληροφορίες για τα επόμενα βήματα.

Η Binance εκφράζει, πάντως, βεβαιότητα ότι θα εξασφαλίσει νέα άδεια λειτουργίας στην ΕΕ τους επόμενους μήνες.

Η υπόθεση προστίθεται στις ρυθμιστικές και δικαστικές πιέσεις που έχει αντιμετωπίσει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια. Η Binance έχει απαγορευθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2021, ενώ το 2023 παραδέχθηκε την ενοχή της στις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβάσεις που σχετίζονταν με ξέπλυμα χρήματος και παραβίαση διεθνών οικονομικών κυρώσεων.

Η συμφωνία με τις αμερικανικές αρχές περιλάμβανε πρόστιμα άνω των 4,3 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, οι γαλλικές αρχές άνοιξαν πέρυσι δικαστική έρευνα κατά της εταιρείας για πιθανή συνδρομή σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατηγορίες τις οποίες η Binance αρνείται.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2017 από τον Changpeng Zhao και δηλώνει ότι παραμένει το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως με βάση τον όγκο συναλλαγών.

Capital.gr