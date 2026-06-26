Το πλαίσιο αρχών και θέσεων, πάνω στις οποίες συμφώνησαν ούτως ώστε να καταλήξουν στη συνεργασία τους η οποία οδήγησε στον καταρτισμό της Γραμματείας της ΟΕΛΜΕΚ για την επόμενη τριετία, γνωστοποίησαν η Προοδευτική, η ΔΗΚΙ, η ΑΦΕΚ και η Νέα Κίνηση. Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται σημαντικά ζητήματα, τα οποία απασχολούν τον εκπαιδευτικό κόσμο και στα οποία η νέα ηγεσία της οργάνωσης των καθηγητών θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση.

Συγκεκριμένα, οι τέσσερις κινήσεις συμφώνησαν να προωθήσουν τις ακόλουθες κοινές θέσεις και διεκδικήσεις:

1. Σύστημα Διορισμών και Εργασιακή Ασφάλεια

Διεκδικούν άμεση αναθεώρηση της νομοθεσίας του συστήματος διορισμών πριν από το κρίσιμο ορόσημο του 2027, ώστε να αποτραπεί η διαφαινόμενη κρίση και τα αδιέξοδα στα οποία οδηγείται η δημόσια εκπαίδευση, με σοβαρές συνέπειες για την επάρκεια εκπαιδευτικών και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Υπερασπίζονται τη διατήρηση του καταλόγου διοριστέων και την άρση των στρεβλώσεων που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου συστήματος διορισμού.

Δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν θα αποδεχτούν τη θυματοποίηση των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, των συμβασιούχων και των αντικαταστατών.

2. Θωράκιση και Στήριξη των Εκπαιδευτικών

Διεκδικούν ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας των εκπαιδευτικών απέναντι στη βία, τις απειλές, τη στοχοποίηση και τις αβάσιμες καταγγελίες.

Προωθούν την ουσιαστική νομική προστασία και στήριξη των εκπαιδευτικών. Τη νομική συμβουλή, αρχική καθοδήγηση και τη διεκδίκηση της ευθύνης εργοδότη μέσω θεσμικής παρέμβασης από το νομικό μας σύμβουλο προς τον εργοδότη, σε διαπιστωμένα περιστατικά βίας.

Προωθούν σαφή πρωτόκολλα διαχείρισης περιστατικών βίας και παραβατικότητας εις βάρος εκπαιδευτικών.

Αγωνίζονται για ασφαλή σχολεία που προστατεύουν τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς.

3. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικού Έργου

Διεκδικούν ουσιαστικές αλλαγές στο νέο σύστημα αξιολόγησης, ώστε να διασφαλίζονται η αξιοκρατία, η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η ίση μεταχείριση όλων των εκπαιδευτικών.

Δεν θα επιτρέψουν την παγίωση στρεβλώσεων, αδικιών και δυσλειτουργιών που πλήττουν τους εκπαιδευτικούς ή υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Παρεμβαίνουν δυναμικά για τη βελτίωση των προβληματικών πτυχών του συστήματος και την άρση των αρνητικών συνεπειών που θα προκύψουν από την εφαρμογή του (π.χ. εφαρμογή διαμορφωτικής αξιολόγησης από το 2026-2027, ρόλος και ορθή αξιοποίηση ανώτερου εκπαιδευτικού).

Υπερασπίζονται ένα σύστημα αξιολόγησης που στηρίζει τον εκπαιδευτικό, αναβαθμίζει το εκπαιδευτικό έργο και συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης.

4. Μισθολογικά και Συνταξιοδοτικά Ζητήματα

Συνεχίζουν τον αγώνα για αποκατάσταση των συνταξιοδοτικών αδικιών.

Διεκδικούν βελτίωση του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης και του εφάπαξ.

Απαιτούν την κατάργηση των πέναλτι στις συντάξεις.

Διεκδικούν την κατάργηση της μείωσης 10% στην κλίμακα Α8 για τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς.

Αγωνίζονται για άρση των μισθολογικών ανισοτήτων και αποκατάσταση των απωλειών που υπέστησαν οι εκπαιδευτικοί.

5. Αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου

Διεκδικούν την ενίσχυση των δομών στήριξης μαθητών και σχολικών μονάδων.

Προωθούν αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της σχολικής παραβατικότητας και βίας.

Διεκδικούν την αξιολόγηση και βελτίωση των Ωρολογίων και Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Διεκδικούν την ενίσχυση της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής και των υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Διεκδικούν τη δημιουργία και ανάπτυξη σύγχρονων δομών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης.

6. Προαγωγές, Στελέχωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη

Διεκδικούν διαφανές, αντικειμενικό και δίκαιο σύστημα υπολογισμού των θέσεων προαγωγής.

Διεκδικούν τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων στις διαδικασίες ανέλιξης και μονιμοποίησης.

Προωθούν την αύξηση των οργανικών θέσεων όπου τεκμηριώνεται ανάγκη.

Διεκδικούν την άρση της αδικίας που υφίστανται οι εκπαιδευτικοί Αορίστου Χρόνου σε σχέση με τους Αορίστου Χρόνου στο δημόσιο τομέα.

Διεκδικούν τη διεξαγωγή του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης εντός του εργασιακού χρόνου, με αντίστοιχη μείωση διδακτικών περιόδων.

7. Εκσυγχρονισμός, Δημοκρατική Λειτουργία και Ενίσχυση της ΟΕΛΜΕΚ

Προωθούν την ενίσχυση της δημόσιας παρουσίας, της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας της ΟΕΛΜΕΚ, μέσα από την αναβάθμιση της επικοινωνιακής της πολιτικής και την πρόσληψη επαγγελματία εκπροσώπου επικοινωνίας.

Προωθούν τη θεσμοθέτηση μόνιμης νομικής υποστήριξης προς τα συλλογικά όργανα της ΟΕΛΜΕΚ, με στόχο την ενίσχυση της διαπραγματευτικής της ισχύος, τη νομική αξιολόγηση των προτάσεων, ρυθμίσεων και συμφωνιών που κατατίθενται ή προτείνονται από το Υπουργείο ή άλλους αρμόδιους φορείς και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων και συμφερόντων των εκπαιδευτικών.

Δεσμεύονται να προωθήσουν σύγχρονες καταστατικές αλλαγές που θα εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία της ΟΕΛΜΕΚ.

Δεσμεύονται να προχωρήσουν στην αναδιοργάνωση και αναβάθμιση της Οργάνωσης, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική και πιο κοντά στα μέλη της.

Καθιερώνουν διαδικασίες διαφάνειας, λογοδοσίας και συνεχούς ενημέρωσης των εκπαιδευτικών.

Ενισχύουν τον διάλογο με τα Επαρχιακά Συμβούλια, τους Συνδέσμους Ειδικοτήτων και τη βάση των εκπαιδευτικών.

Προάγουν την εθελοντική προσφορά, τη συλλογική δράση και την ενεργό συμμετοχή των μελών.

Καλλιεργούν πνεύμα αλληλεγγύης, συνεργασίας και ενότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Ενισχύουν τη συνεργασία με τις άλλες εκπαιδευτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις.

8. Αξιοποίηση της Περιουσίας της ΟΕΛΜΕΚ

Προωθούν την ορθολογική, διαφανή και αποτελεσματική αξιοποίηση της περιουσίας της Οργάνωσης, με γνώμονα το συμφέρον των μελών της και τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της ΟΕΛΜΕΚ.

Προωθούν την αξιοποίηση του τεμαχίου γης στο Παραλίμνι, στη βάση των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων της Οργάνωσης, με πλήρη διαφάνεια, χρηστή διαχείριση και γνώμονα το συλλογικό συμφέρον των εκπαιδευτικών.

«Οι πιο πάνω θέσεις αποτελούν τη βάση της συνεργασίας μας για την επόμενη τριετία. Δεσμευόμαστε να υπηρετήσουμε με συνέπεια, ενότητα και αγωνιστικότητα τα συμφέροντα των εκπαιδευτικών και της δημόσιας εκπαίδευσης», αναφέρουν οι τέσσερις κινήσεις.