Νέος πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ εξελέγη ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, από την Προοδευτική, ενώ σε 18 μήνες θα τον διαδεχθεί εκ περιτροπής ο Ανδρέας Μαυράτσας.

Όλες οι κινήσεις συνασπίστηκαν για τον καταρτισμό της νέας Γραμματείας της οργάνωσης απέναντι από την Αλλαγή εξασφαλίζοντας την πλειοψηφία των 11 εδρών στο ΚΔΣ, οι οποίες απαιτούνται για την εκλογή της νέας ηγεσίας.

Με βάση τη συνεργασία των τεσσάρων κινήσεων ο καταρτισμός της Γραμματείας για την επόμενη τριετία έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Κυριάκος Ματθαίου

Γενικός Γραμματέας: Ανδρέας Μαυράτσας

Γενικός Ταμίας: Χαράλαμπος Χριστοδούλου

Οργανωτικός Γραμματέας: Στέλιος Κουτσίδης

Βοηθός Γενικός Γραμματέας: Χρίστος Πατάτας

Βοηθός Γενικός Ταμίας: Γιάννης Αντωνιάδης

Τα υπόλοιπα μέλη του ΚΔΣ είναι: Μιχάλης Πολυκάρπου, Γιάννα Χατζηιωάννου, Παύλος Καζάκου, Κωνσταντίνος Κουππάρης, Πιέρος Φακλαμάς, Σταυρούλα Μέττα (Στάβη), Χρυσόστομος Μελή, Πέτρος Γάης, Ανδρέας Ευστρατίου, Λάκης Γαβριήλ, Γιώργος Γιαλλούρης, Μάριος Κανικλίδης, Αιμιλία Σταύρου και Ρένα Γιαβρή.

Υπενθυμίζεται ότι, την πρωτιά και μάλιστα με το υψηλό ποσοστό που είχε και στις τελευταίες εκλογές του 2023, διατήρησε η Αλλαγή στις εκλογές της ΟΕΛΜΕΚ, οι οποίες διεξήχθησαν στις 9 Ιουνίου. Με 46,10%, η Αλλαγή διατήρησε την πρώτη θέση κατάταξης ανάμεσα στις Κινήσεις των καθηγητών, καθώς και τις 10 έδρες που κατείχε από το 2023.

Ακολουθεί η Προοδευτική η οποία αύξησε το ποσοστό της στο 28,56%, εξασφαλίζοντας μία ακόμη έδρα, έχοντας τώρα στο σύνολο έξι έδρες.

Η ΔΗΚΙ παρέμεινε στις τρεις έδρες με ποσοστό της τάξης του 12,87%.

Η νέα Κίνηση Ανεξάρτητη Φωνή Εκπαιδευτικών (ΑΦΕΚ), με το καλημέρα στις εκλογές της ΟΕΛΜΕΚ, εξασφάλισε ποσοστό 7,01% και μία έδρα στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (ΚΔΣ) της οργάνωσης, εκτοπίζοντας τη Νέα Κίνηση από την τέταρτη θέση. Η Νέα Κίνηση εξασφάλισε ποσοστό 5,46% και απώλεσε μία έδρα, επομένως θα συμμετάσχει στο ΚΔΣ για την επόμενη τριετία με μία έδρα.