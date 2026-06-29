Ανοδικά κινήθηκαν την Κυριακή οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζεται για τέταρτη διαδοχική ημέρα. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη επιμένει στη διατήρηση του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ.

Παρά τη πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, η αβεβαιότητα που αφορά τη ναυσιπλοΐα και την αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών συνεχίζει να επηρεάζει την αγορά.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για το αργό πετρέλαιο, ενισχύθηκε κατά 0,9%, φτάνοντας τα 72,20 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσε άνοδο 1,3%, στα 70,09 δολάρια το βαρέλι.

Την Παρασκευή, οι τιμές είχαν υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη της σύγκρουσης, με το Brent να κλείνει κοντά στα 72 δολάρια και το WTI γύρω στα 69 δολάρια το βαρέλι.

Η συμφωνία δεν αποκατέστησε την ομαλότητα

Την προηγούμενη εβδομάδα οι τιμές του πετρελαίου είχαν υποχωρήσει, καθώς οι αγορές εκτιμούσαν ότι η 60ήμερη συμφωνία εκεχειρίας θα επέτρεπε την ομαλή επανέναρξη των διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας στις 17 Ιουνίου, ΗΠΑ και Ιράν είχαν ανακοινώσει ότι τα Στενά θα άνοιγαν εκ νέου χωρίς την επιβολή τελών διέλευσης, γεγονός που οδήγησε αρχικά σε αύξηση της κίνησης των πετρελαιοφόρων.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή άλλαξε όταν το Ιράν έπληξε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη ανέστειλαν τα σχέδια απομάκρυνσης εγκλωβισμένων ναυτικών και πλοίων από την περιοχή.

Πλοία αλλάζουν διαδρομή λόγω των συγκρούσεων

Έπειτα από τις αμοιβαίες επιθέσεις μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων, αρκετά εμπορικά πλοία άρχισαν να επιλέγουν διαδρομές που ακολουθούν τις ακτές του Ομάν, προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αποκλιμάκωση των τιμών δεν εξαρτάται μόνο από την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας. Οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές θα χρειαστούν χρόνο για να αποκατασταθούν, ενώ εκτιμάται ότι θα περάσουν μήνες μέχρι να επανέλθει πλήρως η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ.

Μάλιστα, ειδικοί προειδοποιούν ότι οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να μην επιστρέψουν στα προπολεμικά επίπεδα ούτε μέσα στο 2026.

Πτώση στις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ

Παρά τη νέα άνοδο, οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να βρίσκονται αρκετά χαμηλότερα από το υψηλό περίπου τεσσάρων ετών που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο, όταν το Brent είχε προσεγγίσει τα 126 δολάρια το βαρέλι.

Η εξέλιξη αυτή έχει συμβάλει στη μείωση του κόστους για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (AAA), η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώθηκε την Κυριακή στα 3,87 δολάρια ανά γαλόνι, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 13% σε σύγκριση με έναν μήνα πριν.

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη Wall Street παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα.

protothema.gr