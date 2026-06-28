Φλέγεται ξανά η Μέση Ανατολή μετά από τις ανταλλαγές επιθέσεων, τις τελευταίες ώρες, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη ημέρα που οι δύο πλευρές ανταλλάσουν χτυπήματα.

Λίγη ώρα μετά τα πλήγματα των αμερικανικών δυνάμεων, ήχησαν οι σειρήνες στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπειτα από επίθεση του Ιράν με πυραύλους και drone. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε αντίποινα για τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν.

Ισχυρίζονται ακόμη πως «κατέστρεψαν οκτώ σημαντικές εγκαταστάσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη βάση Αλί αλ Σάλεμ του Κουβέιτ και στη βάση του 5ου Στόλου στο λιμάνι Σαλμάν του Μπαχρέιν».

Μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές υποδομές επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και ναρκών.

U.S. Navy and Air Force fighter jets conducted strikes tonight on 10 Iranian military targets at multiple locations in and near the Strait of Hormuz for Iran's drone attack on M/T Kiku. pic.twitter.com/Z0TLZRqmF6 June 28, 2026

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε αντίποινα για την ιρανική επίθεση που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου εναντίον εμπορικού δεξαμενόπλοιου, αναφέρει η CENTCOM

Εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή Σιρίκ του νότιου Ιράν, με την κρατική ραδιοτηλεόραση (IRIB) να αναφέρει πως επλήγη πύργος τηλεπικοινωνιών, επικαλούμενη πληροφορίες από ιρανό στρατιωτικό αξιωματούχο. Μετέδωσε επίσης πως βλήματα έπληξαν χωριό στο νησί Κεσμ, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Επιπλέον, πληροφορίες για εκρήξεις υπάρχουν για το Μπαντάρ Αμπάς και το νησί Κεσμ, επίσης στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Δύο με τρεις ώρες αργότερα ακούστηκαν σειρήνες στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, με τις ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών να ανακοινώνουν ότι αντιμετώπισαν επίθεση ιρανικών πυραύλων και drone.

Δεν ήταν γνωστό εξαρχής ποιοι ήταν οι στόχοι των ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ούτε και αν υπήρξαν ζημιές ή θύματα.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.… pic.twitter.com/A65ETW44zq — KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) June 28, 2026

«Η παραβίαση της εκεχειρίας έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 1 του Μνημονίου Συνεννόησης (MoU) του Ισλαμαμπάντ και θα οδηγήσει στην πλήρη διακοπή όλων των διπλωματικών διαδικασιών», αναφέρει η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το δίκτυο Press TV.

«Κάθε εχθρική επίθεση, ανεξαρτήτως προσχήματος, ακόμη και εναντίον ασήμαντων στόχων, θα λάβει αμείλικτη απάντηση», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

CENTCOM: Απαντάμε στην ιρανική επιθετικότητα

Σε ανακοίνωσή της η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επιβεβαιώνει τα χτυπήματα και επισημαίνει: «Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) πραγματοποίησαν και νέες επιθέσεις εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, στις 27 Ιουνίου, κατόπιν εντολής του Ανώτατου Διοικητή.

Μετά τις χθεσινές επιθέσεις των ΗΠΑ ως απάντηση στην ιρανική επίθεση κατά του πλοίου M/V Ever Lovely, δόθηκε στο Ιράν η ευκαιρία να τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά επέλεξε να μην το πράξει, καθώς οι δυνάμεις του εκτόξευσαν ένα drone αυτοκτονίας που χτύπησε το δεξαμενόπλοιο M/T Kiku σήμερα το πρωί στις 4:30 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής). Το δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Παναμά διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ μεταφέροντας περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.

Οι δυνάμεις της CENTCOM εξαπέλυσαν σήμερα επιθέσεις ως άμεση απάντηση στη συνεχιζόμενη ιρανική επιθετικότητα κατά της εμπορικής ναυτιλίας.

Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές υποδομές επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τοποθέτησης ναρκών.

Η διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ συνεχίζεται. Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, έτοιμες να ανταποκριθούν αποφασιστικά και σε πλήρη ετοιμότητα».

Επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Κυριακής ότι εκτόξευσαν πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα τους.

«Η παραβίαση της εκεχειρίας έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 1 του Μνημονίου Συνεννόησης (MoU) του Ισλαμαμπάντ και θα οδηγήσει στην πλήρη διακοπή όλων των διπλωματικών διαδικασιών», αναφέρει η ανακοίνωση, σύμφωνα με το δίκτυο Press TV.

«Κάθε εχθρική επίθεση, ανεξαρτήτως προσχήματος, ακόμη και εναντίον ασήμαντων στόχων, θα λάβει αμείλικτη απάντηση», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται πως «κατέστρεψαν οκτώ σημαντικές εγκαταστάσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη βάση Αλί αλ Σάλεμ του Κουβέιτ και στη βάση του 5ου Στόλου στο λιμάνι Σαλμάν του Μπαχρέιν».



Από την πλευρά τους οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί ή ζημιές.

protothema.gr