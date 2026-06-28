Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου και άλλων σοβαρών αδικημάτων, με θύματα δύο γυναίκες ηλικίας 38 και 58 ετών.

Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν γύρω στις 4:50 χθες το απόγευμα, τραυματισμένες, σε διαμέρισμα στη Λευκωσία. Μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, η Αστυνομία καταζητεί άντρα ηλικίας 35 ετών, τα στοιχεία και η φωτογραφία του οποίου έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.