Η νέα σειρά του Prime Video, Young Sherlock, σε σκηνοθεσία και παραγωγή του Γκάι Ρίτσι, υπόσχεται μια ανατρεπτική ματιά στα νεανικά χρόνια του θρυλικού ντετέκτιβ. Στα οκτώ επεισόδιά του, το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα επιχειρεί να μας μεταφέρει στην Οξφόρδη του 19ου αιώνα, όπου ο 19χρονος Σέρλοκ εμπλέκεται σε μια παγκόσμια συνωμοσία.

Η παραγωγή ξεχωρίζει για την κορυφαία αισθητική της, με τα κοστούμια να κλέβουν την παράσταση. Η προσοχή στη λεπτομέρεια —από τα μεταξωτά υφάσματα μέχρι τα περίτεχνα μανικετόκουμπα— δίνει πνοή στην εποχή. Επιπλέον, οι δεύτεροι ρόλοι προσφέρουν εξαιρετικές στιγμές, με τον Κόλιν Φερθ και τον εκρηκτικό Ντόναλ Φιν ως νεαρό Μοριάρτι να μαγνητίζουν τα βλέμματα.

Ωστόσο, η σειρά υποφέρει από μια έντονη κρίση ταυτότητας. Το σενάριο είναι υπερβολικά φορτωμένο με αδύναμες υποπλοκές, διεθνή κατασκοπεία και οικογενειακά μυστικά, με αποτέλεσμα η πλοκή να μην μπορεί να «αναπνεύσει». Ο καταιγιστικός ρυθμός οδηγεί απλώς από τη μία βιαστική ανατροπή στην άλλη, θυσιάζοντας το μυστήριο στον βωμό της δράσης.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον πρωταγωνιστή Χίρο Φάινς-Τίφιν. Αντί για την ευφυΐα και τις εκκεντρικότητες που περιμένει κανείς από τον Σέρλοκ, η ερμηνεία του στερείται εκφραστικότητας και θυμίζει περισσότερο αμήχανο σερβιτόρο παρά διάνοια. Η έλλειψη χημείας με το καστ γίνεται ακόμα πιο εμφανής δίπλα στον χαρισματικό Φιν, ο οποίος επισκιάζει τον πρωταγωνιστή σε κάθε κοινή τους σκηνή.

Παράλληλα, το χαρακτηριστικό στυλ του Γκάι Ρίτσι, με το έντονο μοντάζ και τις σκηνές πάλης σε αργή κίνηση, μοιάζει πλέον ξεπερασμένο σε σχέση με τις ταινίες του πριν από 15 χρόνια, ενώ οι υπόλοιποι σκηνοθέτες απλώς το αντιγράφουν χωρίς επιτυχία.

Τελικά; Μέτριο. Αν και έχει κάποιες διασκεδαστικές στιγμές δράσης και εντυπωσιακά κοστούμια, η σειρά αναλώνεται σε εντυπωσιασμούς, αφήνοντας ανεκμετάλλευτο τον μύθο του ήρωα.

Ελεύθερα 28.06.2026