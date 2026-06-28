Στις φλόγες τυλίχθηκε ισόγειο κατοικίας στον Στροβολό της Λευκωσίας, εξαιτίας ξεχασμένου μαγειρικού σκεύους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τυπου της Πυροσβεστικής, έγινε ανταπόκριση χθες, στις 15:13 για πυρκαγιά σε ισόγειο ιδιωτικής κατοικίας, σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο χώρο, στο Στρόβολο της Λευκωσίας.

Από την πυρκαγιά, εκτεταμένες υλικές ζημιές υπέστη ο χώρος της κουζίνας, ενώ από την θερμότητα και τους καπνούς, επηρεάστηκε όλος ο εσωτερικός χώρος της οικίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση από τα μέλη μας Αναπνευστικών Συσκευών και σωλήνων νερού. Ακολούθησε εξαερισμός του χώρου.

Ωστόσο, δεν κινδύνευσε κανείς. Για την πυρκαγιά ευθύνεται ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος.