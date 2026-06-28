Αντιμέτωποι με ένα θαύμα βρέθηκαν οι διασώστες που δίνουν μάχη στα συντρίμμια της Βενεζουέλας, καθώς ανέσυραν ζωντανό ένα 11χρονο αγόρι τρεις μέρες μετά τους φονικούς σεισμούς στην Καραμπαγέδα.

Το παιδί, που ονομάζεται Μοϊσές, εντοπίστηκε εγκλωβισμένο κάτω από τα συντρίμμια και διασώθηκε έπειτα από πολύωρη επιχείρηση των σωστικών συνεργείων. Στο βίντεο που δημοσίευσε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, διακρίνονται διασώστες να μεταφέρουν τον 11χρονο σε φορείο, μετά τον εφιάλτη που έζησε για περισσότερες από 70 ώρες.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe June 28, 2026

🇻🇪 🇨🇴 11-YEAR-OLD BOY RESCUED ALIVE 👏



🆘 An international rescue team from Colombia successfully pulled 11-year-old Moisés alive from beneath earthquake rubble in La Guaira.



The rescue followed six hours of highly specialized operations and has become one of the most inspiring… pic.twitter.com/EiLK79TZJj — THE INFORMANT (@TheInformantUSA) June 27, 2026

Αγωνία και απόγνωση

Η αγωνία κορυφώνεται καθώς οι διασώστες ζητούν σιγή, αναζητώντας κάποιο σημάδι ζωής από τον Τζόναθαν, ο οποίος καταπλακώθηκε στα ερείπια κτιρίου στην πόλη Λα Γουάιρα της Βενεζουέλας. Η σύζυγός του, Μπάρμπαρα Παλάσιος, αρχίζει να τρέμει, έχουν περάσει ήδη τρεις ημέρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλόνισαν τη χώρα.

Ο Τζόναθαν Σουάρες, 36 ετών, βρίσκεται κάτω από τα ερείπια ενός πενταώροφου ξενοδοχείου στην πόλη Λα Γουάιρα, η οποία ισοπεδώθηκε από τους ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα με διαφορά λίγων δευτερολέπτων την Τετάρτη.

«Ναι, είναι ζωντανός», θέλει να πιστεύει, ενώ δάκρυα τρέχουν στο πρόσωπό της. Ωστόσο, ύστερα από σχεδόν 72 ώρες, οι διασώστες δεν έχουν εντοπίσει ακόμη τον Τζόναθαν. Η Μπάρμπαρα αρνείται να πιστέψει πως ο σύζυγός της μπορεί να είναι νεκρός.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών, τουλάχιστον 1.430 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και 3.238 έχουν τραυματιστεί. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.

«Περνούσαν χωρίς να σταματήσουν»

Σε αυτό το σημείο, όπως και σε πολλά άλλα στη Λα Γουάιρα, τα σωστικά συνεργεία άργησαν να φθάσουν. Πολλοί κάτοικοι προσπαθούσαν ακόμη και με γυμνά χέρια να μετακινήσουν ερείπια, περιμένοντας μια βοήθεια που δεν ήρθε ποτέ.

«Απλώς περνούσαν χωρίς να σταματήσουν», αφηγείται η Μπάρμπαρα Παλάσιος που, μαζί με συγγενείς άλλων πέντε αγνοουμένων, έστησε αυτοσχέδιο μπλόκο στον κεντρικό δρόμο.

Μέλη της Πολιτικής Προστασίας, πυροσβέστες και ορισμένοι εθελοντές αναγκάστηκαν να σταματήσουν κοντά στα χαλάσματα.

Πίνοντας λίγες γουλιές νερό, η Μπάρμπαρα παρακολουθεί νευρικά την επιχείρηση. Χέρι-χέρι απομακρύνονται σωροί ερειπίων, μέσω μιας αλυσίδας που έχουν σχηματίσει μερικές δεκάδες άνθρωποι.

Ο Λουίς Φλόρες αδειάζει έναν κουβά με σπασμένα πλακάκια, πέτρες και χώμα. «Είναι πολύ δύσκολο. Τα κάνουμε όλα αυτά με γυμνά χέρια» λέει ο 54χρονος καταστηματάρχης. «Ανασύραμε τέσσερις επιζώντες, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού κοριτσιού. Και τρεις νεκρούς», αφηγείται.

«Η κυβέρνηση δεν ήταν προετοιμασμένη να ανταποκριθεί σε τέτοια καταστροφή», λέει ο Χεσούς, ένας εθελοντής που δεν θέλησε να γνωστοποιήσει το επώνυμό του.

«Δεν θα φύγω»

Λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, ακούγονται επευφημίες για την άφιξη ενός εκσκαφέα. «Επιτέλους, ήρθαν τα μηχανήματα», λέει κάποιος. Ο εκσκαφέας ανοίγει μεγάλα περάσματα μέσα σε λίγα λεπτά.

Η Μπάρμπαρα Παλάσιος περπατάει νευρικά ανάμεσα στα ερείπια, καθώς διασώστες ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις της και αναζητούν τον σύζυγό της. «Δεν θα φύγω μέχρι να βγάλουν τον άντρα μου από εδώ», υπογραμμίζει.

Όταν μια 25μελής ομάδα του μεξικανικού στρατού, με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, έρχεται για να συμμετάσχει στην επιχείρηση, η Μπάρμπαρα μόλις που μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Δυο σκυλιά ερευνούν την περιοχή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι στρατιώτες ζητούν από τους παρευρισκόμενους να μην κάνουν θόρυβο. Τη σιωπή διακόπτει μια ομάδα μοτοσικλετιστών που καταφθάνει κορνάροντας, μεταφέροντας νερά και δωρεές.

«Είναι κανείς εδώ; Φωνάξτε ή κάντε λίγο θόρυβο. Τώρα!» φωνάζει ένας στρατιώτης. Τρεις συνάδελφοί του προχωρούν προς τα ερείπια και σκύβουν για να ακούσουν καλύτερα.

Δεν ακούγεται το παραμικρό. Πέφτει το σκοτάδι, χωρίς κάποιο σημάδι ζωής από τον Τζόναθαν.

Η Μπάρμπαρα είναι «σε κατάσταση σοκ», εξηγεί η 37χρονη αδερφή της, Άλις Παλάσιος. Φαίνεται πως «δεν είναι σε θέση να αποδεχτεί την πραγματικότητα», θρηνεί.

skai.gr